Dieses Spiel erinnert an die großen JRPG-Klassiker der PS1-Ära – aber es kommt aus Peru

Publisher Deck13 Spotlight, der unter anderem bereits Chained Echoes veröffentlichte, hat gemeinsam mit dem peruanischen Entwicklerstudio 2nd Player Games das neue Rollenspiel Full Circle angekündigt.

Das Pixel-Art-RPG erscheint für bislang nicht näher genannte Konsolen sowie PC via Steam. Einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht. Weitere Informationen wollen die Entwickler auf der Gamescom 2026 im August präsentieren. Deutsche und englische Texte wurden aber schon bestätigt.

„JRPG“ im Stil der ersten PlayStation-Generation

Laut Angaben der Entwickler auf Steam orientiert sich Full Circle bewusst an den klassischen JRPGs der ursprünglichen PlayStation-Ära. Die Geschichte spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit einst in schwebende Städte flüchtete, um ihrem Schicksal zu entkommen.

Unterhalb dieser Städte hat sich die Natur große Teile der Welt zurückerobert. Mutierte Kreaturen durchstreifen die Wildnis, während junge Helden ausgebildet werden, um das Überleben der letzten menschlichen Zufluchtsorte zu sichern. Eine Mission außerhalb der bekannten Grenzen führt jedoch zu einer Entdeckung, die alles verändert: Weitere Überlebende, rivalisierende Städte und Geheimnisse, die das Weltbild der Figuren auf den Kopf stellen.

Taktische Kämpfe mit Echtzeit-Elementen

Spielerisch kombiniert Full Circle klassische rundenbasierte Kämpfe mit präzisen Echtzeit-Eingaben. Durch korrekt getimte Aktionen lassen sich Angriffe verketten und mächtige Kombos auslösen. Die verschiedenen Gruppenmitglieder verfügen dabei über individuelle Fähigkeiten – von Geschütztürmen und Maschinen-Hacks bis hin zum Zähmen von Kreaturen.

Auch beim Teamaufbau soll es viele Freiheiten geben. Insgesamt können vier aktive und vier Reserve-Mitglieder kombiniert werden, um unterschiedliche Strategien und Synergien zu entwickeln. Neben den Kämpfen verspricht das Spiel eine Coming-of-Age-Geschichte über Verlust, Hoffnung und Freundschaft. Einen ersten Trailer gibt es auch schon. Wie gefällt euch das Spiel bisher?

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Full Circle, 2nd Player Games, Deck13