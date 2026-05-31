Viel Hype um das „Baby von GTA, Spider-Man und Yakuza“ – aber es wurde still um Ananta

Seit mehreren Monaten ist es auffällig Still um das Open-World-Spiel Ananta. Nach mehreren viralen Trailern im September 2025 gibt es auffällig wenig Neuigkeiten – nur einen Auftritt auf der Tokyo Games Show 2025 sowie eine spielbare Demo bei chinesischen Events.

Im Jahr 2026 gab es noch keine Neuigkeiten zum Spiel, auch die Social-Media-Kanäle zum Spiel wirken ziemlich leer. Ist das ein Grund zur Sorge? Investoren fragten deshalb auf der Investorenkonferenz nach, was denn mit Mugen, der chinesische Name von Ananta, los sei.

Vorerst keine Playtests

Auf Nachfrage heißt es von NetEase, die „Gesamtentwicklung des Projekts schreite stetig voran“ – auch drei Jahre nach der Ankündigung. „Das grundlegende Gameplay-Framework wurde abgeschlossen und befindet sich derzeit in einer groß angelegten internen, geschlossenen Validierungsphase. Derzeit sind jedoch keine öffentlichen externen Playtests geplant“, so das Statement weiter. Auch einen Zeitraum für die Veröffentlichung könne man noch nicht nennen.

Naked Rain, das chinesisch-kanadische Entwicklerstudio von Ananta, möchte eine Open-World schaffen, die den Alltag überzeugend abbildet. Ziel sei es, die Welt so zu gestalten, dass man auch Lust hätte, selbst darin zu leben.

Die Übersetzungen aus dem chinesischen sind nicht eindeutig, doch ein Satz, der heraussticht ist, dass man eine flexible Open-World bauen möchte, die auch eine breite Zielgruppe anspricht. Dazu möchte man sich nicht wie andere Open-World-Spiele auf eine feste Formel beschränken. Die Mittel dazu sollen ein ungewöhnliches Storytelling und bedeutsame Interaktionen sein.

Vergleiche insbesondere zu GTA

Für amüsierte Momente sorgte einst Ankündigungstrailer, weil er offensichtliche einige Parallelen zum berühmten „GTA VI“-Ankündigungsvideo bietet. Von einer Metropole aus der Vogelperspektive, über Rooftop-Parties, bis hin zu Strandpromenaden und einem Gangsterduo scheinen einige Szenen aus dem heutigen Trailer der GTA-VI-Ankündigung tatsächlich wie aus dem Video geschnitten – nur in Anime-Optik. Zwei Szenen dazu:

Die Vergleiche zu Spider-Man verdient sich Ananta durch Aspekte der Erkundung und Story und Atmosphäre seien Yakuza-geprägt. Fazit: „Spider-GTA-Yakuza“, so einst ein japanischer Youtuber. Fans von Ananta hoffen jetzt auf das Summer Game Fest im Juni oder der Gamescom im August, um neues von Ananta zu erfahren und möglicherweise auch selbst anspielen zu können.

via NetEase, Reddit, Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain