Die Inhalte aus dem 20 Jahre alten „Final Fantasy“-Spin-off sind jetzt komplett in Ever Crisis spielbar

Wie viele Mobile-Spiele veröffentlicht auch Final Fantasy VII: Ever Crisis seine Story in Episoden. Das Spiel verarbeitet Geschichten aus dem gesamten Universum von Final Fantasy VII und jetzt kommt der „Dirge of Cerberus“-Strang zum Ende, denn der letzte Teil ist nun im Spiel verfügbar.

Das Positive daran: Es gibt ein letztes Mal neue Ausrüstung und ein Kostüm für Vincent, womit ihr ihn mit der Chaos-Ausrüstung und der „Chrome Death Penalty“-Waffe ausstatten könnt. Am 24. Juni 2026 ist es dann endgültig vorbei mit Updates zur Storyline des über 20 Jahre alten, zuerst auf der PS2 erschienenen Titels.

Die Storyline wird altbekannt enden – allerdings mit zusätzlichen Story-Inhalten über Vincent und einem Boss-Kampf gegen Weiss den Unbefleckten, durch den ihr euch eine „Merciless White“-Waffe verdienen könnt.

Das erste „Dirge of Cerberus“-Event erschien im Januar 2026 und behandelte das ursprüngliche PS2-Spiel bis zum Bosskampf gegen Arch Azul. Der zweite Teil ging bis zur Begegnung mit Nero the Sable und brachte auch Weiss- und Nero-inspirierte Kostüme und Ausrüstung für Young Sephiroth und Cloud.

Final Fantasy VII: Ever Crisis ist für PCs und mobile Geräte verfügbar. Das aktuelle Event zu Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII wird am 24. Juni 2026 enden. Die Vorlage dazu, der Ableger rund um Fanliebling Vincent Valentine, welchen Neulinge in Final Fantasy VII Rebirth kennenlernen durften, ist 20 Jahre nach seinem Debüt immer noch ausschließlich auf PS2 spielbar.

Der aktuelle Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot