Das Action-RPG von einem „All-Star-Team“ um NieR-Autorin Sawako Natori erhält eine Demo

Erst vor einigen Tagen hatten Publisher Nacon und Entwickler Midgar Studio das Action-RPG Edge of Memories mit einem vier Minuten langen Gameplay-Overview-Trailer in die Erinnerungen gerufen. Das Spiel soll nach wie vor in diesem Jahr für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Offenbar schreitet man ganz gut voran, denn in Kürze will man eine spielbare Demo präsentieren. Wie die Beteiligten bekannt geben, soll das „in Frankreich entwickelte JRPG“ im Rahmen des Steam Next Fest ab dem 15. Juni befristet anspielbar sein.

Die Demo soll die Anfänge von Elines Reise zeigen und beginnt mit dem ersten Kapitel, in dem Eline an einem idyllischen Strand an der Küste von Estfalia erwacht und auf Ysoris trifft, einen mysteriösen Wanderer, der mit seltsamen Prothesen ausgestattet ist. Im Verlauf der etwa zweistündigen Demo lernen Interessierte auch die Grundlagen des Kampfsystems kennen.

Von einem „All-Star-Team“

Das „All-Star-JRPG“ wurde vor über einem Jahr ziemlich pompös angekündigt: Japanische Anime-Ästhetik, die von der Idee französischer Animationsfilme durchsetzt sein soll, gemeinsam mit einem namhaften Entwicklerteam, sorgten damals für Aufsehen.

Für die fesselnde Erzählung soll nämlich Autorin Sawako Natori (NieR, Drakengard) sorgen. Zum Team gehören neben Sawaki Natori auch Raita Kazama (Charakter-Design, Xenoblade Chronicles X) und Yasunori Mitsuda (Musik, Chrono Trigger, Sea of Stars) – unterstützt wird Mitsuda von Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3, Oninaki) und Cedric Menendez, ergänzt durch die Stimme von Emi Evans (NieR: Automata). Auch der Kampfsystem-Designer von Final Fantasy XV, Mitsuru Yokoyama, ist an der Entwicklung beteiligt.

Der neue Demo-Trailer:

Bildmaterial: Edge of Memories, NACON, Midgar Studio