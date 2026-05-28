Microsoft löst ein drei Jahre altes Versprechen im Oktober auf der Switch 2 ein

Im März 2023 sorgte Microsoft für hochgezogene Augenbrauen, als das Unternehmen bekannt machte, ein zehnjähriges Abkommen mit Nintendo ausgehandelt zu haben. Der Vertrag sollte Call of Duty für Nintendo-Spieler zugänglich zu machen – am selben Tag wie für Xbox-Spieler und mit den gleichen Funktionen und Inhalten.

Und zwar nativ, wie man später herausstellte. Nix mit Cloud-Streaming oder so. Jetzt ist die Switch 2 da und für Microsoft ist es an der Zeit, die Versprechen einzulösen. Das tut man dann auch mit der neuerlichen Ankündigung des neuen Call of Duty: Modern Warfare 4.

Das neue Spiel von Infinity Ward und Activision erscheint am 23. Oktober 2026 nicht nur auf PCs, PlayStation 5 und Xbox Series, sondern erstmals seit einem Jahrzehnt auch auf einer Nintendo-Plattform. Zuletzt erhielten die Nintendo Wii und auch die Wii U jeweils einige Ableger der Serie. Xbox One und PS4 gehen diesmal leer aus.

„Infinity Ward entwickelt Modern Warfare 4 in Zusammenarbeit mit Digital Legends nativ für Nintendo Switch 2“, heißt es in der heutigen Ankündigung. Weitere Details zur „Switch 2“-Version wolle man im Laufe des Sommers bekanntgeben.

Auf der koreanischen Halbinsel

„Modern Warfare 4 versetzt SpielerInnen in einen eskalierenden globalen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Private Park, ein junger südkoreanischer Soldat, wird in eine nordkoreanische Invasion geworfen und kämpft mit seiner Einheit ums Überleben“, heißt es.

Und weiter: „Parallel dazu operiert Captain Price außerhalb des Systems, dem er einst diente. Er ist auf der Jagd nach einer Waffe, die die Welt in eine Katastrophe stürzen könnte. Die Kampagne führt SpielerInnen um die ganze Welt: von Schützengräben in Korea über Nahkampf in New York, Verfolgungsjagden durch Paris bis hin zu SAS-Nachteinsätzen in Mumbai.“ Weitere Details zum Spiel und den Modi gibt’s im „Call of Duty“-Blog.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare 4, Infinity Ward, Activision