Fable erneut verschoben – aber nicht wegen der Qualität, sondern aus einem anderen Grund

Kommando zurück. Erst vor wenigen Tagen deuteten verschiedene Hinweise darauf hin, dass Fable weiterhin für Ende 2026 geplant sei. Unter anderem hatte eine Stellenausschreibung von Playground Games für entsprechende Spekulationen gesorgt.
Nun hat Xbox Game Studios die Verschiebung offiziell bestätigt. Statt im Herbst 2026 erscheint Fable erst im Februar 2027. Und das ist nicht das erste Mal, dass der Titel verschoben wurde.
Xbox will Fable mehr Raum geben
Die Ankündigung erfolgte durch Xbox-Manager Matt Booty im offiziellen Xbox-Podcast. Laut Booty befinde sich das Spiel weiterhin in einem sehr guten Zustand und die Entwicklung verlaufe planmäßig.
Der Grund für die Verschiebung sei daher nicht die Qualität des Spiels. Stattdessen wolle Microsoft sicherstellen, dass Fable genügend Aufmerksamkeit erhält und nicht mit anderen großen Veröffentlichungen konkurrieren muss. Ein Schelm, wer hier an einen großen Titel mit einer 6 (bzw. VI) im Namen denken muss.
„Das Spiel ist in hervorragendem Zustand“, erklärte Booty und betonte, dass das Team mit dem aktuellen Stand sehr zufrieden sei. Man wolle dem Spiel jedoch „seinen eignen großen Auftritt“ geben und habe sich deshalb für eine Veröffentlichung im Februar entschieden.
Neue Einblicke schon bald
Trotz der Verschiebung müssen Fans offenbar nicht lange auf neues Material warten. Booty bestätigte außerdem, dass Fable beim Xbox Games Showcase 2026 am 7. Juni vertreten sein wird. Dort sollen weitere Spielszenen und neue Informationen präsentiert werden.
Eine gute Nachricht bleibt ebenfalls bestehen: Die bereits bestätigte Veröffentlichung für die PlayStation 5 ist weiterhin geplant. Fable erscheint weiterhin zeitgleich für PS5, Xbox Series und PC und wird zudem direkt über Game Pass verfügbar sein. Zumindest behauptete man nichts Gegenteiliges.
via Gematsu, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games
17 Kommentare
5 Monate extra Eier schaukeln und nichts tun mit nem fertigen Produkt, das Lagerkosten erzeugt ohne Gewinn in der Zeit abzuwerfen (Massive Gewinnschmälerung wegen unnötiger Extrakosten, bloß um dem Releasezeitfenster eines anderen Spiels zu entgehen) ist fürs Unternehmen auch nicht grad besser.
Außerdem ist nicht jeder Crunch = Crunch und Überstunden zu schieben bei angemessener Entlohnung ist etwas gänzlich normales, oder hast du in deinem Leben noch nie auf der Arbeit Überstunden gemacht?? Zeitaufbau um später mal diese Zeit dann für mehr Urlaub zu nutzen?,
Es müssen auch keine 12-14 Stundentage sein, reicht doch völlig aus, wenn man statt 5 Tage Woche ne 6 Tage Woche draus macht bei weiterhin normal 8h/Tag für eine bestimmtet Zeit, oder bei weiterhin bestehender 5 Tage Woche halt 9,5h statt 8 am Tag macht, das ist jetzt nichts, was absolut unmenschlich und unverlangbar ist, wenn es auch dementsprechend besser vergütet wird, oder auf freiwilliger Basis beruht.
In nem Beruf, wo man Teamziele zu schaffen hat, wo es auf Jeden persönlich täglich ankommt, ob man diese schafft oder nicht, wo nicht jeder für sich alleine bloß verantwortlich arbeitet - und ein Spiel zu entwickeln ist und bleibt ein riesiges Teamprojekt und nicht ne 1 Man-Show, da ist es auch völlig normal, wenn von Teammitgliedern, wenn man dem Zeitplan, oder einem gesteckten Ziel hinterherhinkt, oder man merkt mit der Zeit, dass mit aktuellem Tempo und Einsatz es nicht reichen wird später das Teamziel zur vollsten Zufriedenheit des Arbeitgebers zu erreichen, dass man gebeten wird, wenn möglich Zeitaufbau zu nutzen, oder eventuell Urlaubszeiten wenn möglich zu verschieben, damit die Arbeitskraft in nem bestimmten Zeitraum stärker gebündelt werden kann.
Da kann man von Teamkollegen auch ruhig erwarten, dass sich der ein oder andere mal dem größeren Ziel gegenüber hinten anstellt und gemeinsam mit allen Anderen an einem Strang gemeinsam zieht, wenn es das erfordert dies zu tun vom Arbeitgeber, auch wenn das mal bedeutet paar Überstunden zu machen.
Das heißt es nun mal als Team zu agieren und zu arbeiten und nicht gemäß Motto T.E.A.M: > Toll, ein anderer machts - die Verantwortung für seinen Beruf und sein Tun sofort an den Nagel zu hängen, nur weil grad die 8 Stunden-Marke für den aktuellen Tag erreicht wurde
Crunch ist zudem nicht die einzige Lösung, wie man solch Situationen lösen kann.
Man kann auch das Problem angehen, indem man versucht Arbeits- und Prozesswege zu optimieren, um Zeit zu sparen. Man kann kurzfristig gucken mehr Personal einzustellen, um die Arbeitsabläufe gegebenenfalls zu beschleunigen, entweder intern, oder extern durch Outsourcing, damit sich das Stammteam mehr auf eigene interne relevante Dinge konzentrieren kann, damit diese halt schneller fertig werden, wie als man ursprünglich mal geplant hat unter anderen Bedingungen.
Man kann auch echt aus ner Ameise nen Elefanten machen hier... hat doch keiner was Unmenschliches verlangt hier, wie dass anstelle von 5 Monaten Eier schaukeln dagegen 5 Monate das Spiel früher Released werden soll. Es sollte aber durchaus realistisch sein und nicht zu viel verlangt von seinem Entwicklerteam sein, wenn der Arbeitgeber sagt - wir wollen ein klein wenig mehr auf die Tube drücken, damit das Spiel nen Monat früher rauskommen kann, als ursprünglich anvisiert, damit das Spiel halt nicht genau in die Todeszone von GTA6 fällt.
Wenn bei hunderten von Entwicklern sich alle ein klein wenig gemeinsam mehr ins Zeug legen für paar Wochen, sollt man gemeinsam locker sowas rausarbeiten können. Wenn die Leute dann für diese Zeit auch nen besseren Stundenlohn erhalten, oder zusätzliche Urlaubszeit später ect., dann ist das Ganze auch gerecht und absolut kein Thema, wie ich finde und alles im normalen Rahmen, was menschlich erwartbar und zumutbar ist.
@Kaiserdrache Das Problem ist das wir nicht wissen in welchen Zustand das Spiel aktuell ist. Vielleicht sind die Entwickler ja schon um Überstunden Modus um überhaupt das originale Erscheinungsdatum zu schaffen. Da wäre dann halt 1-2 Monate früher halt unmöglich und die Verschiebung ermöglicht halt dann das Spiel angenehmer mit weniger stress zu Ende zu entwickeln. Egal wie es aber ist, ich denke nicht das sie die neue Zeit mit Eierschaukeln verbringen, sondern die Zeit damit verbringen das Spiel zu polishen, was in der heutigen Zeit auch mal schön ist wenn ein Spiel genug Zeit dafür bekommt.
Lagerkosten? Die Kosten um ne Disc/Externe Festplatte/USB Stick aufzubewahren dürften nicht sonderlich existent sein. Das Game ging noch nicht Gold sprich nichts ins Pressewerk. Wenn man den Release also jetzt schon verschoben hat wird man auch erst Ende Dez/Anfang Januar anfangen die Discs zu pressen.
Eier schaukeln wird in der Zeit jetzt auch nicht sonderlich betrieben. Viele Entwickler gehen nach nem großen Release erstmal in den Urlaub, Postgame Content, Patches oder das Team wird direkt aufgelöst und/oder wird in ein neues Team für ein neues Projekt einstrukturiert.
Von Angestellten mit Festgehalt wird außerhalb Deutschlands oft erwartet, dass sie zu Zeiten erhöhten Bedarfs Überstunden schieben, ohne dass sie diese durch Urlaub oder Bezahlung rückvergütet bekommen.
Diese "anderen Länder" sind so Entwicklungsländer wie England, Japan oder Kanada, aber ganz vorne dabei sind natürlich immer auch die USA, wo Fable und Grand Theft Auto entwickelt werden, und wo der Angestellte im Prinzip keine relevanten Rechte besitzt.
Jetzt sind mir leider sogar in Deutschland ca. ein Dutzend Firmen bekannt geworden, die für jeden Angestellten 40 Wochenstunden glatt an den Staat melden, auch wenn's dann halt meist in Wirklichkeit 46 oder 52 Stunden oder auch mal mehr sind.
Wenn du irgendwelche Servicekräfte deines Supermarkts um die Ecke auf der Straße triffst, frag mal unverbindlich nach, wie es da in der Realität aussieht. Besonders, wenn's so ein Konsumtempel wie der E**** ist.
Wenn sich die Inhalte so mancher Kommentare So weiterentwickeln, dann wird es wohl nicht mehr lange dauern, dass unter ner News, in der von einem Tatsächlichen zurückliegenden Veröffentlichungsdatum zu etwas "Bestimmten" berichtet wird, behauptet wird, dass jeweiliges "Bestimmtes" leider nie veröffentlicht wurde, da die Entwicklung jeweiliges "Bestimmten" schon im Anfangsstadium abgebrochen wurde 🤦♂️ ...
Und ein Teil der jeweiligen Community wird solchen Behauptungen dann wohl Auch noch zustimmen. 🙈