Fable erneut verschoben – aber nicht wegen der Qualität, sondern aus einem anderen Grund

Kommando zurück. Erst vor wenigen Tagen deuteten verschiedene Hinweise darauf hin, dass Fable weiterhin für Ende 2026 geplant sei. Unter anderem hatte eine Stellenausschreibung von Playground Games für entsprechende Spekulationen gesorgt.

Nun hat Xbox Game Studios die Verschiebung offiziell bestätigt. Statt im Herbst 2026 erscheint Fable erst im Februar 2027. Und das ist nicht das erste Mal, dass der Titel verschoben wurde.

Xbox will Fable mehr Raum geben

Die Ankündigung erfolgte durch Xbox-Manager Matt Booty im offiziellen Xbox-Podcast. Laut Booty befinde sich das Spiel weiterhin in einem sehr guten Zustand und die Entwicklung verlaufe planmäßig.

Der Grund für die Verschiebung sei daher nicht die Qualität des Spiels. Stattdessen wolle Microsoft sicherstellen, dass Fable genügend Aufmerksamkeit erhält und nicht mit anderen großen Veröffentlichungen konkurrieren muss. Ein Schelm, wer hier an einen großen Titel mit einer 6 (bzw. VI) im Namen denken muss.

„Das Spiel ist in hervorragendem Zustand“, erklärte Booty und betonte, dass das Team mit dem aktuellen Stand sehr zufrieden sei. Man wolle dem Spiel jedoch „seinen eignen großen Auftritt“ geben und habe sich deshalb für eine Veröffentlichung im Februar entschieden.

Neue Einblicke schon bald

Trotz der Verschiebung müssen Fans offenbar nicht lange auf neues Material warten. Booty bestätigte außerdem, dass Fable beim Xbox Games Showcase 2026 am 7. Juni vertreten sein wird. Dort sollen weitere Spielszenen und neue Informationen präsentiert werden.

Eine gute Nachricht bleibt ebenfalls bestehen: Die bereits bestätigte Veröffentlichung für die PlayStation 5 ist weiterhin geplant. Fable erscheint weiterhin zeitgleich für PS5, Xbox Series und PC und wird zudem direkt über Game Pass verfügbar sein. Zumindest behauptete man nichts Gegenteiliges.

via Gematsu, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games