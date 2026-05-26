Tekken 8: Zum Start in die neue Season löst Bandai Namco das Rätsel um den vierten Charakter

Anfang Februar stellte Bandai Namco die dritte Season für Tekken 8 vor. Mit der Veröffentlichung von Kunimitsu beginnt die neue Season in wenigen Tagen. Für KäuferInnen des Character-Pass steht die Kämpferin bereits ab dem 27. Mai zur Verfügung. Alle anderen müssen sich bis zum 1. Juni gedulden.
Im Sommer dürfen sich Fans dann über Bob als weiteren Charakter freuen, gefolgt von Roger Jr., der im Herbst sein Comeback feiert. Für den Winter hatte Bandai Namco bereits einen neuen Charakter angekündigt, jedoch noch nicht verraten, wer das sein wird. Bis jetzt.
Als vierten neuen Kämpfer erwartet euch Yujiro Hanma aus dem Manga bzw. Anime Baki. Dieser soll Anfang 2027 für Tekken 8 erscheinen. Gleiches gilt für die neue Stage „Subsea Lockdown“. KäuferInnen des Season-3-Passes erhalten zusätzlich das kosmetische „Aurora Outfit“-Pack.
Tekken 8 ist derzeit für die PlayStation 5, die Xbox Series sowie für den PC via Steam erhältlich. Kurz vor dem Jahresende hatte das „Gesicht von Tekken“ Katsuhiro Harada seinen Abschied von Bandai Namco und Tekken verkündet.
Der neue Teaser:
via Gematsu, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco
1 Kommentar
Äußert merkwürdige Wahl, weil mir auf dem ersten Blick schon mal nicht klar ist, wofür man genau da Werbung macht. Aber wenn das frei aus Kompatibilität entschieden wurde, ist das mehr als nur löblich. Und die Resonanz da draußen dankt es ihnen. Er kommt jetzt schon fantastisch an, hauptsächlich aber auch deswegen, weil die Spielerbasis sich übernatürlichen Dingen überdrüssig ist. Meine Wahl wäre das absolut nicht gewesen, weil ich weder Yujiro noch der Serie Baki etwas abgewinnen kann, aber das sei mal allen Interessenten gegönnt. Zumindest wurde es nicht Baki. Ich persönlich bin ein riesen Fan davon, Bösewichte aus den Serien zu schnappen statt die Protagonisten ran zu lassen, die auch so schon überall sein werden.
Spätestens bei der Umsetzung wird es aber Probleme geben. Die erste Frage hier ist: wie wird man diese überzeichnete Körperfigur in die Tekken Welt übersetzen? Wie wird man Yujiro spielerisch einfangen? Die Serie macht schon echt viel Blödsinn, aber eine kohärente Kampfchoreographie lässt sie komplett vermissen. Was immer am Ende dabei auch visuell rauskommt, wird nicht unbedingt eine Baki Signatur mit sich tragen.