Tekken 8: Zum Start in die neue Season löst Bandai Namco das Rätsel um den vierten Charakter

Anfang Februar stellte Bandai Namco die dritte Season für Tekken 8 vor. Mit der Veröffentlichung von Kunimitsu beginnt die neue Season in wenigen Tagen. Für KäuferInnen des Character-Pass steht die Kämpferin bereits ab dem 27. Mai zur Verfügung. Alle anderen müssen sich bis zum 1. Juni gedulden.

Im Sommer dürfen sich Fans dann über Bob als weiteren Charakter freuen, gefolgt von Roger Jr., der im Herbst sein Comeback feiert. Für den Winter hatte Bandai Namco bereits einen neuen Charakter angekündigt, jedoch noch nicht verraten, wer das sein wird. Bis jetzt.

Als vierten neuen Kämpfer erwartet euch Yujiro Hanma aus dem Manga bzw. Anime Baki. Dieser soll Anfang 2027 für Tekken 8 erscheinen. Gleiches gilt für die neue Stage „Subsea Lockdown“. KäuferInnen des Season-3-Passes erhalten zusätzlich das kosmetische „Aurora Outfit“-Pack.

Tekken 8 ist derzeit für die PlayStation 5, die Xbox Series sowie für den PC via Steam erhältlich. Kurz vor dem Jahresende hatte das „Gesicht von Tekken“ Katsuhiro Harada seinen Abschied von Bandai Namco und Tekken verkündet.

Der neue Teaser:

via Gematsu, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco