Das war … Kalenderwoche 7/2026

Eine neue State of Play, sinkende Umsätze bei Square Enix sowie die Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gaben in den letzten Tagen viel zu reden. Nach einigen weiteren Videos der letzten Tage haben wir zum Schluss noch zwei Reviews, zwei Previews, ein Interview sowie ein weiteres Special für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony hat bei der neusten State of Play ziemlich abgeliefert. In über einer Stunde gab es zahlreiche Neuankündigungen sowie weitere Updates. Hier findet ihr das Wichtigste in alphabetischer Reihenfolge.

Bei Square Enix lief es im letzten Jahr nicht so gut. Im aktuellen Geschäftsbericht lässt sich nachlesen, dass der Umsatz gesunken ist. Dafür stieg der Gewinn leicht an.

Einiges an Kritik bekam Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) zum Release ab. So sind im Vergleich zum Original viele Inhalte gestrichen worden, was nicht so gut ankommt.

Horror-Fans dürfen sich aktuell über die Neuankündigung von Layers of Fear 3 freuen, das bei Bloober Team entsteht. Sehr viel Beachtung bei Kickstarter gab es für Bel’s Fanfare (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), das Action-RPG hat starke Zelda-Vibes. Dasselbe gilt für Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea (Mobil), welches zuerst bei Apple Arcade landet. In Japan darf man sich außerdem auf die umfangreiche Sammlung Ganbare Goemon! Daishuugou (PS5, Switch, PC) freuen. Einen ersten Teaser-Trailer könnt ihr euch zum Dungeon-RPG Demon Kill Demon: Yomi 1984 (Switch) ansehen. Von Nippon Ichi Software stammt die Farming-Life-Sim Hono Gurashi no Niwa (PS5, Switch, Switch 2, PC), welche wahlweise friedlich oder unheimlich ist. Unterdessen kennen wir auch endlich den Termin von Gothic 1 Remake (PS5, Xbox Series, PC), lange genug hat es ja gedauert.

Einige neue Einblicke in die Engine gab es zu Black Myth: Zhong Kui (PC). Schon in wenigen Tagen könnt ihr eine Demo zu ZERO PARADES: For Dead Spies (PC) testen, es handelt sich um das neue Spiel von ZA/UM. Offiziell bestätigt ist unterdessen die Erweiterung von Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC). Gleich für drei Diablo-Projekte ist der Hexenmeister in den Startlöchern. Bereits verfügbar ist Version 4.0 von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil), es warten natürlich zahlreiche Neuerungen. Eine detailreiche Technikanalyse von Digital Foundry könnt ihr euch zur Switch-2-Version von Final Fantasy VII Rebirth ansehen. Beim Super Bowl mitgefeiert hat Pokémon mit einem prominent besetzten Werbespot.

Nun kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Das neue Werk von Suda 51, Romeo is a Dead Man (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), hat sich als wilder Ritt entpuppt. In Erinnerung bleiben dabei nicht nur die Absurdität und wahnsinnige Prämisse, sondern auch spielerische und technische Probleme. Metroidvania-Fans kommen zudem mit dem malerischen MIO: Memories in Orbit (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) auf ihre Kosten. Der Schwierigkeitsgrad ist hingegen trotz entschleunigter Atmosphäre nicht zu unterschätzen.

Bereits anspielen durften wir Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) und wir möchten gerne noch tiefer in diese Welt eintauchen. Das Spiel hat uns in allen Belangen gepackt. Auch dem Hype rund um Aniimo (Xbox Series, PC, Mobil) sind wir in der Beta nachgegangen. Man entfernt sich mit dem Spielprinzip von Pokémon und setzt auf eine narrative Erfahrung.

Ein Interview durften wir mit Producer Takeshi Ichikawa zu Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) führen. Im E-Mail-Gespräch ging es beispielsweise um technische Herausforderungen und gestrichene Inhalte.

In einem Special haben wir uns einmal die kommenden Pokémon-Konkurrenten angesehen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Projekten, welche sich mehr oder weniger stark vom Genre-Urgestein inspirieren lassen.