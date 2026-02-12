Ambitioniert und clever: Experten analysieren Final Fantasy VII Rebirth auf der Switch 2

Vergangene Woche gab es beim Nintendo „Partner-Showcase“ einen ersten Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth auf der Nintendo Switch 2. Digital Foundry hat sich den Trailer im Detail angesehen und wirkt erneut beeindruckt über den ambitionierten PS5-Port.

Nach bisherigen Informationen möchte Square Enix die Datenmenge für den „Switch 2“-Port reduzieren. Final Fantasy VII Rebirth soll auf der Switch 2 um die 100 GB Speicherplatz belegen, vergleichen mit rund 150 GB auf der PS5. Das passt auch zu den Beobachtungen im Video.

Die Texturqualität wird erneut reduziert, um den langsameren und kleineren Videospeicher der Nintendo Switch 2 nicht zu überfordern. Auch ist es nicht nötig, die Texturen auf volle 4K-Qualität auszulegen. „Je näher man hinschaut, desto mehr Kompromisse sieht man, aber es ist auch klar, dass Final Fantasy VII Rebirth sich ganz gut hält“, heißt es von DF. Man spricht von „cleveren Einschnitten“.

Die Vermutung liegt nahe, dass Square Enix das kleine DLSS-Modell nutzen wird, das wenig Reichenleistung zum Hochskalieren des Bildes braucht. Anhand des Trailers erwartet Digital Foundry eine Auflösung von nativen 720p im Dock, die auf 1080p hochskaliert wird. „Der größte Nachteil dieser Skalierung zeigt sich beim Rendern der Haare, die körnig und instabil wirken.“

Kleinere Einschnitte in den Außenbereichen

Wie schon der Vorgänger, Final Fantasy VII Remake Intergrade, liegt die Bildrate auf dem Nintendo-Hybridgerät bei 30 Frames pro Sekunde. Einbrüche der Framerate könne man nicht ausschließen. Ein ähnliches Problem habe sich beim erstem Material zu Final Fantasy VII Remake auf der Switch 2 gezeigt, wurde jedoch zum Launch behoben.

In den bislang gezeigten Aufnahmen ist zu erkennen, dass die Vegetationsdichte in Außenbereichen reduziert und die Schattenqualität zurückgefahren wurden. Auch sind Pop-ins deutlicher sichtbar. Doch viele Kompromisse fallen erst im direkten Vergleich mit der PS5-Version auf – das dürfte als Lob für das bisher Gesehene gelten.

Final Fantasy VII Rebirth befindet sich aktuell noch in Entwicklung, daher sehen wir im Trailer möglicherweise nicht die finale Grafikqualität. Die Veröffentlichung des Spiels für die Switch 2 ist für den 3. Juni 2026 geplant. Final Fantasy VII Rebirth liegt in der Erstauflage, die hier bei Amazon vorbestellbar* ist, eine „Zack Fair“-Karte zu Magic the Gathering bei!

Die DF-Analyse:

via Eurogamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix