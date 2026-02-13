Ghost of Yōtei Legends präsentiert: Koop-Modus mit vier Klassen geht im März an den Start

Im Rahmen der großen „State of Play“ am Abend wurde bestätigt: Ghost of Yōtei erhält mit Ghost of Yōtei Legends einen eigenen Online-Koop-Modus – ähnlich wie einst Ghost of Tsushima. Der Modus erscheint am 10. März als kostenloses DLC (Patch 1.5) für alle Besitzenden des Hauptspiels auf PS5.

Zum Start bietet Legends drei Modi: Im Survival-Modus verteidigen bis zu vier Spieler Karten gegen Gegnerwellen, inklusive segensreicher Buffs und gefährlicher Flüche. Der Story-Modus umfasst zwölf Missionen für zwei Spieler, die in größere „Vier-Spieler-Incursions“ mit Bosskämpfen münden. Ein besonders harter Raid folgt im April.

Spielbar sind vier Klassen – Samurai, Archer, Mercenary und Shinobi – jeweils mit eigenen Waffen und Spezialisierungen. Legendäre Ausrüstung, steigende Schwierigkeitsgrade und der zurückkehrende Fotomodus sorgen für Langzeitmotivation.

Ab dem 10. März können Fans gemeinsam in die übernatürlichen Schlachten eintauchen. Weitere Details findet ihr in einem Beitrag im PlayStation Blog, wo Andrew Goldfarb, Senior Communications Manager bei Sucker Punch schreibt: „Die Reaktionen der Fans auf ‚Legends‘ waren einer der schönsten Aspekte der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima, und wir freuen uns sehr, dass dieser Modus in Ghost of Yōtei wieder dabei ist. Wir können es kaum erwarten, dass ihr euch darauf stürzt!“

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Ghost of Yōtei Legends, Sucker Punch, Sony