Yakuza Kiwami 3 kassiert gemischte Kritiken – nicht zuletzt wegen gestrichener Inhalte

Kürzlich fiel das Embargo für die Review-Berichterstattung zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties und wie es aussieht, konnte die Neuauflage KritikerInnen nur bedingt überzeugen. Neben diverser technischer Unzulänglichkeiten werden vor allem die umfangreichen Kürzungen beanstandet.
So fällt etwa nicht nur die gesamte „Revelations“-Spielmechanik weg, sondern auch diverse „Sub-Stories“. Konkret streicht die Neuauflage stolze 88 von insgesamt 119 Nebenmissionen – lediglich 31 Sub-Stories bleiben in Kiwami 3 enthalten. Unter den Streichungen finden sich auch unter Fans beliebte Nebenmissionen, insbesondere jene mit dem Titel „Talking to Me“.
Diese handelt von der Masseurin Ayaka, die Kiryu offenbart, dass sie transgender ist. Es entwickelt sich ein rührendes Gespräch, in dem Kiryu Ayaka wegen ihrer Unsicherheiten tröstet und sich damit als Verbündeter von Transgender-Personen etabliert. Dass eben diese Nebengeschichte nun wegfällt, stößt Fans sauer auf.
In einem Yakuza-Subreddit-Thread teilt ein User namens Shay Alexander die Neuigkeit mit der Fangemeinde, die entrüstet reagiert. „Schade, dass es gestrichen wurde, da es außer Transphoben niemanden beleidigt“, schreibt ein User etwa. „Ja, macht nur weiter und ändert alles, was alle an diesem Spiel lieben. Das wird bestimmt gut ankommen“, meint ein anderer User.
Solltet ihr selbst einen Blick aufs Spiel werfen wollen, bietet sich die kostenfreie Demo an. Die stieß übrigens ihrerseits auch schon auf Kritik.
via The Gamer, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio
Da ich eh niemand bin der jetzt alle oder auch nur übermäßig viele Substories in den Yakuza Games macht, ist mir das komplett egal die nerven mich eher wenn ich irgendwo in der Welt rumlaufe und irgendwo labert mich jemand an mit irgend einem Blödsinn der mich grad in diesem Moment nicht interessiert^^
Das bezweifle ich dass der durchschnittliche Fan dieser Mission hinterhertrauert. Sind eher Aktivisten die es eh nicht spielen werden. So wie der Hogwarts Legacy Protest am Ende des Tages auch niemanden interessiert hat im Bezug auf die Verkaufszahlen
Das mag stimmen, dass das am Ende die Mehrheit weniger interessiert als eben ein paar laute Stimmen (ich kann mich an diese Side-Story auch nicht mehr erinnern, aber ich habe das Spiel zuletzt auf der PS3 gespielt und das ist sicherlich 15 Jahre nun knapp her). Aber: Das ist ja nur eine Side-Story von super viel gestrichenem Content, technischen Problemen und einer anscheinend recht ernüchternden neuen Kampagne. Davon mal abgesehen von dem ganzen Theater vorab rund um diesen Darsteller, der Frauen begrabscht hat und den man nun, obwohl es bei der Reihe immer so viele Re-Castings gibt, wohl doch wieder gebucht hat.
Die Kiwami-Remakes standen bisher immer dafür, dass sie die Spiele besser gemacht und erweitert haben. Yakuza 3 ist bereits damals mit Cut-Content bei uns im Westen erschienen, durch die Remaster-Collection dann endlich vollständig nur um im Kiwami-Remake nun noch weiter gekürzt worden zu sein.
Ich predige es ja schon länger und sage, dass das Franchise, eine meiner Lieblingsreihen, auf Abwegen ist. Sagt der Typ, der sich Kiryu auf seinen Körper hat verewigen lassen. Da passt einfach einiges derzeit nicht zusammen und ich glaube, die Reihe hat das aus den Augen verloren, was sie mal so besonders gemacht hat. Und zufällig ist Teil 3 noch mein Lieblingsteil der Reihe zusammen mit Teil 5.
Man hat ja erst zuletzt ne unpouläre Entscheidung getroffen und die Originalversion von Yakuza 0 glaube ich aus sämtlichen Stores entfernt und gegen den teureren Director's Cut ausgetauscht, der narrativ einige komplett dämliche Änderungen hat. Also ja, da brodelt irgendwas im Hintergrund und scheint fast so, als hätte Sega bzw. das RGG Studio hier ein wenig das Orm verloren, um es mit den Worten von Hildegunst von Mythenmetz mal zu sagen. Oder um es mit Worten der In-Game Lore zu sagen: Die Essenz.
Oho ein Zamonien Fan....Ich hätte jetzt nicht gedacht so einen hier zu finden
Zum Thema selber: bin froh das ich gerade mit Reallife Nioh und anderen Kram beschäftigt bin denn gerade deshalb ist das Game nicht schon direkt in meinem Warenkorb gelandet. Wenn ich hier so über die Änderungen drüberlese dann werde ich wohl vorerst echt absehen das Game zu kaufen. Technische Fehler sind schon schlimm genug aber das man den Großteil der Sidestories rausschneidet ist echt zu viel. Ich habe eh das Gefühl das man mit dem "Like a Dragon" Rebranding also Yakuza 7 deutlich die Anzahl und Crazyness der Sidestories reduziert hat. Klar gab es hier und da noch welche die herausstachen wie der riesen Staubsauger Roboter oder die ganze Pokemon Verarsche. Aber ich hatte mit Yakuza 7&8 und selbst mit dem Pirate Yakuza Spinoff was alleine durch Majima und dem Setting nen Fiebertraum ist bei weitem nicht mehr so viel Spass mit den Sidestories wie es noch bei den alten Kiryu Teilen der Fall war.
Me 3, nur Qwert habe ich noch nicht gelesen, aber es steht schon hier
Als hätte ich es irgendwie gespürt, da es das erste yakuza seit langem war wo ich irgendwie keine Lust drauf hatte. Ich bin zwar jetzt nicht ganz so betroffen darüber da für mich Teil 3 und 4 mit Abstand die schwächsten teile der Reihe sind aber so viele nebenmissionen rauszuschneiden geht halt gar nicht. Ist meiner Meinung nach erste reinfall der Reihe. Wird für mich deswegen auch nur im Sale gekauft.
Ich hoffe die lassen die ganze remake sache ruhen und machen mit Teil 9 weiter, da meiner meinung nach das gameplay und die Hauptstory seit Teil 7 extrem viel besser geworden ist (ich kann das Echtzeit kampfsystem in der Reihe echt nicht mehr sehen) das sie sich lieber darauf konzentrieren sollen als alte Teile schlechter zu machen. Also kündigt bitte Teil 9 an, ich habe richtig Lust drauf.
Wieso sollten da nur Aktivisten hinterher trauern. Es war eine sehr gut nebenmission und ich behaupte mal das die meisten Spieler es nicht mögen wenn guter Inhalt entfernt wird.