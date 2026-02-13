Eine echte Überraschung: Das beliebte „Kena“ bekommt mit Scars of Kosmora ein Sequel

Im Rahmen der großen „State of Play“ im Februar wurde eine echte Überraschung enthüllt: Kena: Scars of Kosmora ist offiziell angekündigt. Damit bekommt Kena: Bridge of Spirits einen Nachfolger – Veröffentlichung ist noch 2026 für PlayStation 5 und PCs geplant.
Kena is back
Entwickler Ember Lab setzt die Geschichte mit einer älteren, erfahreneren Kena fort. Als mittlerweile renommierte Spirit Guide reist sie auf die geheimnisvolle Insel Kosmora, um Antworten auf eine sie seit Kindheit begleitende Affliction zu finden.
Dort wird ihr Stab – Identität und Lebensquelle zugleich – von einem mächtigen Geist zerbrochen. Um zu überleben, muss Kena eine vergessene Form der Spirit-Führung erlernen, die auf Alchemie und Elementarkräften basiert.
Neue Elementar-Mechaniken und Gefährten
Zentrale Rolle spielen erneut die Spirit-Begleiter – diesmal elementar gebunden und mit eigenen Fähigkeiten. Je stärker die Bindung, desto mehr Kräfte werden freigeschaltet. Auch im Kampf setzt der zweite Teil auf mehr Strategie: Elementare Infusionen, neue Skills und anspruchsvollere Bosskämpfe sollen für mehr Tiefe sorgen.
Gemeinsam mit PlayStation Studios will Ember Lab eine größere, stärker strukturierte Welt erschaffen – mit klarer Progression und einem starken Fokus auf eine emotionale Erzählung.
Weitere Details zur Story hält das Studio bewusst zurück, betont aber, dass Fans des ersten Teils ebenso angesprochen werden sollen wie Neueinsteiger. Kena: Scars of Kosmora erscheint 2026 für PS5 und PC. Was ist eure Meinung?
Der erste Trailer:
via PlayStation Blog, Bildmaterial: Kena: Scars of Kosmora, Ember Lab
5 Kommentare
Sieht einfach fantastisch aus. War ein sehr starker Einstieg in die State of Play. Freu mich schon das dieses Jahr zu zpcken. Ich glaub ich werde den 1. Teil davor aber nochmal durchspielen, da ich von der Story mich Null noch daran erinnern kann.
Der erste Teil war richtig gut. Wenn man ihn auf schwer spielt, ist es ein wirklich gutes Soulslike, das mir besser gefallen hat als so manches von Fromsoft. Aber (!) warum bringt man das nicht zeitgleich auf die Xbox? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Leute deshalb eine PlayStation kaufen, und so hätte man zeitnah von den Xboxverkäufen profitieren können.
Hätte nie gedacht dass hier noch ein Nachfolger kommen würde.
Meine Frau war jedenfalls total begeistert und freut sich riesig auf das Spiel
Der erste Kena Teil war eine angenehme Überraschung und umso mehr freut es mich, dass die Serie endlich weitergeht! Ich hoffe nur, dass es nicht wieder so eine dumme temporäre EPIC Exklusivität PC gibt und das Spiel gleich auch auf Steam erscheint.
Edit: Ahja, steht eh am Ende des Trailers
fand den ersten teil schlecht ich bin hier raus vll im plus oder gamepass den aber kaufen tu ich nie wieder ein teil