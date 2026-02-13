Eine echte Überraschung: Das beliebte „Kena“ bekommt mit Scars of Kosmora ein Sequel

Im Rahmen der großen „State of Play“ im Februar wurde eine echte Überraschung enthüllt: Kena: Scars of Kosmora ist offiziell angekündigt. Damit bekommt Kena: Bridge of Spirits einen Nachfolger – Veröffentlichung ist noch 2026 für PlayStation 5 und PCs geplant.

Kena is back

Entwickler Ember Lab setzt die Geschichte mit einer älteren, erfahreneren Kena fort. Als mittlerweile renommierte Spirit Guide reist sie auf die geheimnisvolle Insel Kosmora, um Antworten auf eine sie seit Kindheit begleitende Affliction zu finden.

Dort wird ihr Stab – Identität und Lebensquelle zugleich – von einem mächtigen Geist zerbrochen. Um zu überleben, muss Kena eine vergessene Form der Spirit-Führung erlernen, die auf Alchemie und Elementarkräften basiert.

Neue Elementar-Mechaniken und Gefährten

Zentrale Rolle spielen erneut die Spirit-Begleiter – diesmal elementar gebunden und mit eigenen Fähigkeiten. Je stärker die Bindung, desto mehr Kräfte werden freigeschaltet. Auch im Kampf setzt der zweite Teil auf mehr Strategie: Elementare Infusionen, neue Skills und anspruchsvollere Bosskämpfe sollen für mehr Tiefe sorgen.

Gemeinsam mit PlayStation Studios will Ember Lab eine größere, stärker strukturierte Welt erschaffen – mit klarer Progression und einem starken Fokus auf eine emotionale Erzählung.

Weitere Details zur Story hält das Studio bewusst zurück, betont aber, dass Fans des ersten Teils ebenso angesprochen werden sollen wie Neueinsteiger. Kena: Scars of Kosmora erscheint 2026 für PS5 und PC. Was ist eure Meinung?

Der erste Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Kena: Scars of Kosmora, Ember Lab