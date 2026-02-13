Die „Großen Drei“ sind komplett: Endlich erlebt auch Castlevania sein Comeback

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Inzwischen kennen wir Konamis Pläne mit Silent Hill in aller Ausführlichkeit und auch der Snake Eater ist mit „Delta“ zurück. Fehlte nur noch Castlevania.

Konami hielt Castlevania in den letzten Jahren nicht nur mit einem Anime im Gespräch. Auch mit Crossovern wie Dead Cells, Dead by Daylight und V Rising und Vampire Survivors sowie Neuauflagen wie in der Castlevania Dominus Collection hält Konami die Marke warm. Und jetzt ist es so weit, der große Tag für Castlevania-Fans ist gekommen!

Bei der State of Play enthüllte Konami mit Castlevania: Belmont’s Curse ein brandneues Abenteuer für PS5, das darüber in diesem Jahr auch für Xbox Series und PC-Steam erscheint. Entwickelt wird das 2D-Action-Game von Evil Empire (The Rogue Prince of Persia) und Motion Twin (Dead Cells).

Belmont’s Curse spielt im mittelalterlichen Paris des Jahres 1499. Paris steht in Flammen und monströse Kreaturen tauchen aus den Schatten auf. Bewaffnet mit der legendären Peitsche wagt ihr euch auf die Straßen, um die Bestien zu jagen.

Spielerisch soll die Peitsche im Vordergrund stehen und die damit zusammenhängenden Mechaniken. Konami hebt zudem den Artstil hervor, der den klassischen gotischen Stil der Reihe einfangen und erweitern soll. Fans dürfen sich auf die Rückkehr beliebter Castlevania-Elemente freuen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Castlevania: Belmont’s Curse, Konami, Evil Empire, Motion Twin