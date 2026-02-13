Die „Großen Drei“ sind komplett: Endlich erlebt auch Castlevania sein Comeback

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Inzwischen kennen wir Konamis Pläne mit Silent Hill in aller Ausführlichkeit und auch der Snake Eater ist mit „Delta“ zurück. Fehlte nur noch Castlevania.
Konami hielt Castlevania in den letzten Jahren nicht nur mit einem Anime im Gespräch. Auch mit Crossovern wie Dead Cells, Dead by Daylight und V Rising und Vampire Survivors sowie Neuauflagen wie in der Castlevania Dominus Collection hält Konami die Marke warm. Und jetzt ist es so weit, der große Tag für Castlevania-Fans ist gekommen!
Bei der State of Play enthüllte Konami mit Castlevania: Belmont’s Curse ein brandneues Abenteuer für PS5, das darüber in diesem Jahr auch für Xbox Series und PC-Steam erscheint. Entwickelt wird das 2D-Action-Game von Evil Empire (The Rogue Prince of Persia) und Motion Twin (Dead Cells).
Belmont’s Curse spielt im mittelalterlichen Paris des Jahres 1499. Paris steht in Flammen und monströse Kreaturen tauchen aus den Schatten auf. Bewaffnet mit der legendären Peitsche wagt ihr euch auf die Straßen, um die Bestien zu jagen.
Spielerisch soll die Peitsche im Vordergrund stehen und die damit zusammenhängenden Mechaniken. Konami hebt zudem den Artstil hervor, der den klassischen gotischen Stil der Reihe einfangen und erweitern soll. Fans dürfen sich auf die Rückkehr beliebter Castlevania-Elemente freuen.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Castlevania: Belmont’s Curse, Konami, Evil Empire, Motion Twin
5 Kommentare
Einen 2D Sidescroller Castlevania zu entwickeln ist das beste was Konami hätte machen können. Das Look wieder aufnehmen wo Castlevania ganz oben stand.
Ich glaube wenn man wieder die 3D Schiene wie die PS3 Titel gefahren hätte wäre es in sich implodiert.
Bin gespannt drauf wie viel "Liebe" man dann schlussendlich reingesteckt hat. Ich erwarte schon das es wieder Mechaniken oder Runen rund um die Monster geben wird.
Wir werden sehen.
Kommt übrigens auch für Switch (weil der Tag fehlt)
Hatte mich schon gewundert, dass es ausgerechnet für Switch (2) nicht kommt. Aber scheint ja doch so ^^"
Sieht nach einem wirklich guten 2D Castlevania aus! Der Stil gefällt mir auch echt gut.
Und scheint ja offensichtlich nicht Trevor Belmont zu sein, auch wenn er angeschrieben wurde XD
Sieht eher nach einer Nachfahrin (Tochter/ Enkelin?) von Trevor Belmont und Sypha Belnades aus ^^"
Da mir ja nur gefühlt 1 von 10 MEtroidvenia gefallen (letztens ja erst wieder Hollow Knight abgebrochen) bin ich da natürlich erstmal vorsichtig, aber ich muss sagen der Trailer hat mich ziemlich abgeholt, allein schon wegen der Musik (mit guter Musik bekommt man mich immer). Liegt vielleicht auch daran das es mich an Bloodstained erinnert was für mich zu den wenigen Metroidvenian gehört die mir gefallen. Ich werde das Spiel auf jeden Fall im Auge behalten.
Würde mich als ein riesen Castlevania Fan eigentlich sehr freuen, aber sas ist ehrlich gesagt ziemlich furchtbar aus. Als wäre es ein Indie Knockoff, dass versucht Castlevania zu sein. Werde es mir aus Prinzip anschauen, aber ganz aus dem Häuschen bin ich nicht.