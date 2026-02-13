C’est beau: Die Rayman 30th Anniversary Edition kann sich wirklich sehen lassen

Inzwischen gibt es so viele Gerüchte rund um die Rückkehr von Rayman, dass man als Rayman-Fan glatt durcheinander kommen könnte. Offiziell ist: Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan arbeiten unter der Leitung von Brand Producer Loic Gounon an der „Zukunft der Serie“ – wie die genau aussieht? Wissen wir nicht.

Zumindest ein Gerücht ist jetzt aber vom Tisch. Endlich, möchte man stöhnen. Bei der State of Play wurde die Rayman 30th Anniversary Edition angekündigt, die neben PlayStation 5 auch für Xbox Series, Nintendo Switch und PCs erscheint. Erschienen ist – die digitalen Editionen waren ein Shadowdrop.

Entwickelt von den Experten bei Digital Eclipse in Zusammenarbeit mit Ubisoft Montpellier enthält die Sammlung fünf klassische Versionen von Rayman. Ein echtes Highlight und im Sinne der Spiele-Erhaltung: Portierungen der Versionen für PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance und Game Boy Color sind Teil der Sammlung.

Und es wird noch besser. „Die Anniversary Edition bewahrt alles, was Spielerinnen und Spieler am Original geliebt haben, und ergänzt es um neue Inhalte, darunter ein bislang nie spielbarer SNES-Prototyp, 120 zusätzliche Level aus Bonuspaketen, ein originalgetreu neu interpretiertes Soundtrack-Arrangement von Komponist Christophe Héral sowie verbesserte Gameplay-Funktionen wie eine 60-Sekunden-Zurückspulfunktion, unendlich viele Leben und Unverwundbarkeit.“

Erscheint noch physisch

„Spieler werden zurück in die magische Welt von Rayman versetzt und navigieren durch vertraute Schauplätze wie den Traumwald und das musikalische Chaos der Notenlande, um Electoons zu retten und die Welt vor Mr. Dark zu bewahren“, wirbt Ubisoft.

Als weiteres Special enthält die Rayman 30th Anniversary Edition eine interaktive Dokumentation mit über 50 Minuten Interviews mit den ursprünglichen Entwicklern. Tauche ein in seltene Konzeptzeichnungen, frühe Skizzen und Designdokumente, die exklusive Einblicke in die Entwicklung des bieten. Und als wäre das noch nicht genug: Im Juni folgt eine physische Edition, zu der es aber noch keine weiteren Details gibt.

Der Trailer:

