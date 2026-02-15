Bloober löst Countdown mit neuer Ankündigung auf – es geht zurück zu den Horror-Wurzeln

Das war dann doch nicht so aufregend: Den Countdown auf der Teaser-Website, zu dem es in den letzten Wochen zahlreiche Spekulationen gab, hat Bloober Team mit der Ankündigung von Layers of Fear 3 aufgelöst.

Zehn Jahre nach Layers of Fear kehrt Bloober Team, das sich zuletzt mit dem Remake von Silent Hill 2 einen Namen gemacht hat, zu seiner wohl populärsten Reihe zurück. Layers of Fear prägte entscheidend die Geschichte des Studios, das seitdem ausschließlich Horror-Games entwickelt hat.

„Einige von euch begleiten uns schon seit sehr langer Zeit. Andere sind später durch Zufall, aus Neugier oder aufgrund einer Empfehlung eines Freundes dazugekommen. Aber wenn ihr hier seid, dann deshalb, weil euch die Geschichte irgendwann gepackt hat und nicht mehr losgelassen hat“, so CEO Piotr Babieno im Anniversary-Livestream.

„Für Bloober Team ist Layers of Fear nicht nur ein Titel aus unserer Vergangenheit. Es war der Moment, in dem wir verstanden haben, was für ein Studio wir sein wollen – welche Art von Spielen wir entwickeln wollen. Heute Abend möchten wir dieses Vermächtnis würdigen und euch zeigen, dass Layers of Fear noch immer lebendig ist, sich weiterentwickelt und immer noch neue Wege findet, euch zu erschrecken.“

Einen Termin hat Layers of Fear 3 noch nicht. Auch über Plattformen spricht man noch nicht. „Stay tuned“, heißt es nur am Ende des Teaser-Trailers, den ihr nachfolgend ansehen könnt.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Layers of Fear 3, Bloober Team