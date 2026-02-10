Die Dungeon-Crawler-Experten von Experience melden sich mit Demon Kill Demon zurück

Es war ein ganzes Weilchen ruhig um Experience. Die Dungeon-Crawler-Experten kennt ihr unter anderem von Mon-Yu, Demon Gaze und Undernauts: Labyrinth of Yomi. Vor einer Weile kündigte man Demon Kill Demon: Yomi 1984 an.

Zu dem dystopischen Dungeon-RPG gibt es jetzt einen ersten Teaser-Trailer. Wird auch Zeit, denn mit dem 28. Mai 2026 steht auch schon der japanische Termin fest. Das Spiel soll dann für Nintendo Switch erscheinen.

Der Titel spielt im Jahr 1984 (sieh mal einer an) und knüpft an die Ereignisse von Undernauts: Labyrinth of Yomi an, das 2021 auch im Westen erschienen ist. Die Handlung spielt erneut in Yomi und SpielerInnen nutzen die Kraft eines fürchterlichen Dämons, der in ihnen wohnt, um im ebenso fürchterlichen Dungeon zu überleben.

Vorgänger Undernauts hatte ein düsteres Thema: Menschen werden verdonnert, in einem riesigen Dungeon zu arbeiten. Die Regierung versucht, dies zu vertuschen. Zu diesem Zweck droht die Regierung den Bewohnern und verfälscht sogar deren Erinnerungen.

Der erste Trailer:

