Mit ikonischer „Gun-Fu-Action“ – John Wick bekommt sein eigenes AAA-Videospiel

Im Rahmen der großen „State of Play“ am Abend wurde ein AAA-Spiel zu John Wick für PlayStation 5 angekündigt. Das Spiel erscheint darüber hinaus für Xbox Series und PCs. Entwickelt wird der Titel von Saber Interactive, bekannt unter anderem für Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Das noch unbetitelte Projekt entsteht in enger Kooperation mit Chad Stahelski, Keanu Reeves sowie Lionsgate. Die Geschichte soll ein spielbares Kapitel aus dem Leben des Baba Yaga erzählen und Teil des offiziellen Kanons sein.

Authentische Gun-Fu-Action

Versprochen wird eine cineastische Erfahrung mit ikonischer „Gun-Fu“-Action, intensiven Fahrsequenzen und stilprägenden Neo-Noir-Umgebungen. Das Kampfsystem wird eigens entwickelt, um die Dynamik und Detailverliebtheit der Filme möglichst authentisch umzusetzen. Ziel ist es, die Grenze zwischen Film und Videospiel weiter zu verwischen.

Einen offiziellen Titel oder Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Immerhin gibt es schon einen ersten Trailer. Was ist eure Meinung?

Der erste Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: John Wick, Saber Interactive