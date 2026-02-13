Pokémon-Macher bei der State of Play: Beast of Reincarnation hat einen Termin

Im Rahmen der großen „State of Play“ am Abend wurde nicht nur ein neuer Gameplay-Trailer zu Beast of Reincarnation gezeigt, sondern endlich auch das Veröffentlichungsdatum bestätigt: Der neue Action-RPG-Titel von Game Freak erscheint am 4. August 2026 für PS5, Xbox Series und PC via Steam.
Ein Spiel der Pokémon-Macher bei der State of Play. Ungewohnt, aber nicht unpassend. Beast of Reincarnation passt gut zwischen die vielen AAA-Ankündigungen von Third-Party-Publishern und hatte sich zuletzt auch schon bei der Xbox Developer Direct präsentiert.
Die Geschichte spielt in einem futuristischen Japan des Jahres 4026. Im Mittelpunkt stehen Emma, ein von „Blight“ korrumpiertes Mädchen mit pflanzenartigen Haaren, und Koo, ein sogenannter Malefact. Spieler erleben ein hybrides Kampfsystem: Emma kämpft in Echtzeit mit dem Schwert, während Koo per Kommando-Menü Fähigkeiten einsetzt.
Mehr Informationen gab es bei der großen Xbox Developer Direct im Januar. Auch in unserem Artikel-Archiv werdet ihr fündig. Weiter unten könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen. Was ist eure Meinung zum neuen Gameplay?
Der neue Gameplay-Trailer:
via PlayStation Blog, Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
Mit jedem Trailer sieht das Spiel meiner Meinung nach immer besser aus. Besonders Musik und Kampfsystem sprechen mich sehr an (ich lieber dieses Geräusch beim Blocken).Bis jetzt sieht es für mich wie ein Day One kauf aus und ich brauche ehrlicherweise auch nicht mehr viel vom Spiel sehen.
Ich bin auch nach wie vor sehr angetan und freue mich bei jedem neuen Trailer.
Ich fände zwar auch eine Demo sehr nett, um das Kampfystem und Umsetzung besser beurteilen zu können..also einfach wie es sich spielt, aber ich denke ich drücke ihnen auch mit einem Day One Kauf mein Vertrauen aus ^^" Ich bin einfach froh, dass sie mal was anderes als Pokemon in dem Stil machen können.