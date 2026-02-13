Pokémon-Macher bei der State of Play: Beast of Reincarnation hat einen Termin

Im Rahmen der großen „State of Play“ am Abend wurde nicht nur ein neuer Gameplay-Trailer zu Beast of Reincarnation gezeigt, sondern endlich auch das Veröffentlichungsdatum bestätigt: Der neue Action-RPG-Titel von Game Freak erscheint am 4. August 2026 für PS5, Xbox Series und PC via Steam.

Ein Spiel der Pokémon-Macher bei der State of Play. Ungewohnt, aber nicht unpassend. Beast of Reincarnation passt gut zwischen die vielen AAA-Ankündigungen von Third-Party-Publishern und hatte sich zuletzt auch schon bei der Xbox Developer Direct präsentiert.

Die Geschichte spielt in einem futuristischen Japan des Jahres 4026. Im Mittelpunkt stehen Emma, ein von „Blight“ korrumpiertes Mädchen mit pflanzenartigen Haaren, und Koo, ein sogenannter Malefact. Spieler erleben ein hybrides Kampfsystem: Emma kämpft in Echtzeit mit dem Schwert, während Koo per Kommando-Menü Fähigkeiten einsetzt.

Mehr Informationen gab es bei der großen Xbox Developer Direct im Januar. Auch in unserem Artikel-Archiv werdet ihr fündig. Weiter unten könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen. Was ist eure Meinung zum neuen Gameplay?

Der neue Gameplay-Trailer:

