„God of War“-Schöpfer David Jaffe zerreißt neuen Titel „Sons of Sparta“

Bei der vergangenen „State of Play“ sorgte die Ankündigung und Shadowdrop von God of War: Sons of Sparta zunächst für große Freude unter Fans. Kurz darauf gingen die Meinungen jedoch auseinander – besonders deutlich äußerte sich David Jaffe, Director und Lead Designer des ersten God of War auf der PS2.

„Makes No F**king Sense“

In einem YouTube-Video macht Jaffe seine Haltung unmissverständlich klar. Bereits das Thumbnail bezeichnet das Spiel als „total crap“. Obwohl er betont, dass er sich immer ein 2,5-D God-of-War gewünscht habe – „Das ist genau die Art von Spiel, die ich mir schon immer in Bezug auf 2,5-D God of War gewünscht habe, ich bin total begeistert davon“ – stellt er klar: „Aber das ist für mich nicht das, worüber ich gesprochen habe.“

Nach rund einer Stunde Spielzeit zieht er ein hartes Fazit: „Ich habe dieses Spiel gekauft, es kostet 30 Dollar, es gefällt mir nicht, ich empfehle es nicht weiter.“ Und weiter: „Es ist keineswegs ein schlechtes Spiel, es ist in Ordnung, die Steuerung funktioniert gut …“ – doch seine eigentliche Kritik richtet sich gegen Konzept und Ausrichtung: „Das ist nicht God of War“, „das ergibt verdammt noch mal keinen Sinn“, „das ist einfach beleidigend für die Fans.“

Kritik an Ausrichtung und Identität

Jaffe stößt sich vor allem an der Darstellung eines jungen Kratos und beschreibt ihn nur als „gewöhnliches Kind“. Er wünscht sich stattdessen eine kompromisslose, gewalttätige 2,5-D-Interpretation im Stil von Blasphemous oder Slain. Besonders deutlich wird er beim Preis: „Das ist ein Spiel für 30 Dollar. Willst du mich verarschen?“ Sein Fazit: „Ich würde sagen, vermeide dieses verdammte Ding.“

Nach seinem ersten Video legte David Jaffe noch einmal nach und veröffentlichte ein weiteres Statement zu God of War: Sons of Sparta. Zwar räumte er ein, er sei etwas „aggressiv“ gewesen und habe vieles bewusst theatralisch formuliert, dennoch spielte er anschließend weitere drei Stunden. An seiner Meinung habe sich jedoch „eigentlich nichts geändert“.

Sein Ärger speise sich vor allem aus seiner persönlichen Verbindung zur Marke und der Überzeugung, dass ein Prequel die falsche Entscheidung gewesen sei. Im Vergleich zu anderen kürzlich vorgestellten Metroidvanias wirke Sons of Sparta für ihn eher wie ein „mobile game“.

In der Vergangenheit hatte sich Jaffe ziemlich deutlich zum aktuellen Stand von „God of War“ geäußert und angemerkt, dass er mit der Entwicklung der Serie und Protagonist Kratos „unzufrieden“ sei.

Fans gespalten – Scores solide

Während Jaffe das Spin-off klar ablehnt, fallen die Reaktionen vieler Spieler etwas positiver aus. Auf Metacritic liegt der User-Score aktuell bei 7,2, auch die noch übersichtlichen Kritikerbewertungen bewegen sich in einem ähnlichen Bereich.

Unabhängig davon bleibt spannend, wie Jaffe auf die ebenfalls angekündigte Remake-Trilogie reagieren wird. Habt ihr „Sons of Sparta“ schon gespielt und könnt ihr seine Worte irgendwie nachvollziehen?

