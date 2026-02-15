Pokémon-Konkurrenten rüsten auf: Diese Games erwarten euch 2026

Pokémon ist das wahrscheinlich weltweit größte Gaming-Franchise: Alles begann mit vier unschuldig wirkenden Gameboy-Spielen (Rot/Grün/Blau/Gelb), die über die Jahre 31,38 Millionen Gamer weltweit fesseln konnten.

In einer kurz darauf gestarteten Animeserie schockte ein damals noch sehr moppeliges Pikachu bereits in der ersten Folge einen 10-jährigen Jungen, einen leicht verpeilten Professor und in der Folge danach noch diverse andere Monster sowie ein Fahrrad.

Wenige Monate später startete weltweit eine Pokémanie, die bis heute fast 500 Millionen Pokémon-Spiele über die Ladentheke brachte. Dem folgten 75 Milliarden Pokémon-Karten, diverse Filme, unzählige Tonnen an lizenzierten Spielzeugen sowie diverse Mobile-Apps.

Doch trotz der guten Verkaufszahlen und dem starken Nostalgie-Faktor der inzwischen 30 Jahre alten Videospielreihe erfahren die Spiele der letzten Jahre immer deutlichere Kritik. Die niedrige Grafikqualität erinnere zum Teil an 20 Jahre alte Spiele, die Charaktermodelle und Animationen werden regelmäßig wiederverwertet und sind damit oft nicht mehr zeitgemäß.

Spiel-brechende Bugs und eine schwache Performance der Switch-Spiele brachten Game Freak und Nintendo in Erklärungsnot. Dazu kommen fragwürdige Spieldesignentscheidungen (Wild Area Level Cap, Rücknahmen von Entwicklungen, Entfernen von Pokémon und Attacken) und ein rundenbasiertes Kampfsystem, das etwas aus der Zeit gefallen wirkt.

Palworld Mobile: In Entwicklung, aber noch kein offizielles Material

Diese Lücke im modernen Monster-Gameplay konnte bereits 2024 das Spiel Palworld des Entwicklerstudios Pocketpair nutzen. Das Spiel vereint Survival-Elemente mit der klassischen Monster-Adventure-Formel und konnte sich bis heute über 32 Millionen Mal verkaufen – der Überraschungshit wurde so zum bislang bedeutendsten Pokémon-Konkurrenten.

Nach zwei Jahren soll nun auch eine Mobile-Adaption erscheinen: Palworld Mobile wird vom erfahrenen Studio hinter PUBG Mobile entwickelt. Publisher Krafton startete in Teilen Asiens bereits die Vorregistrierungsphase, allerdings konnte die geplante Veröffentlichung Ende 2025 nicht gehalten werden.

Aktuell wird eine Veröffentlichung im Jahr 2026 angepeilt. Das passt auch zum Zeitplan, das „große“ Palworld im Laufe des Jahres aus dem Early-Access zu entlassen und in Version 1.0 zu veröffentlichen. Nebenbei wird das Spiel zunehmend zum Franchise ausgebaut, mit liebevollen Kurzvideos und einem Kartenspiel.

Mit Palworld wurden auch andere Studios darauf aufmerksam, dass hier ungenutztes Potenzial liegt. Da sich das Sammelelement perfekt mit Gacha-Gameplay verbinden lässt, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich der ein oder andere Mobile-Game-Entwickler daran versucht.

Aniimo: Ein vielversprechender Konkurrent

Das kostenlose Open-World-Action-RPG von Pawprint Studio könnte 2026 zum ernsthaften Pokémon-Herausforderer werden – unser Anspielbericht sieht ein enormes Potenzial. Das einzigartige „Twining“-System, bei dem sich SpielerInnen mit ihren gesammelten Kreaturen verschmelzen und sie direkt steuern können, hebt Aniimo deutlich von der Konkurrenz ab und macht das Kampfsystem deutlich dynamischer und Actionlastiger als das der anderen Spiele in dieser Liste.

Die lebendige, bunte Spielwelt „Idyll“ mit Echtzeitkämpfen und einem umfangreichen Free-to-Play-Modell macht es für Fans der kleinen Monster besonders zugänglich. Dazu kommt, dass neben Xbox und PCs auch für Mobile-Geräte erscheint, was die Zugangshürden senkt. Die Youtube-Trailer sind ein weiterer Indikator, dass man diesen Titel nicht unterschätzen sollte, denn die neueren Trailer knacken wiederholt die 5 Millionen Aufrufe.

Mit Gacha-Milliarden im Rücken: Honkai Nexus Anima

Lang erwartet und mit starker Social-Media-Präsenz bewirbt HoYoverse sein neues Monstersammler-Spiel. Die Monster heißen hier „Anima“, und im Gegensatz zum Story-lastigen Aniimo steht hier voraussichtlich das Sammeln, Trainieren und taktieren im Vordergrund, um in automatischen Team-Kämpfen erfolgreich zu sein.

Anders als bei bisherigen Hoyoverse-Titeln wird der Fokus weniger auf direkte Action gelegt, sondern auf die geschickte Zusammenstellung der Kämpfer und die strategische Platzierung auf dem Schlachtfeld – denn das Kampfsystem wird ein sogenannter „Auto-Battler“.

Neben den Kämpfen lädt eine lebendige Küstenstadt mit Nebenaufgaben und Minispielen zur Erkundung ein. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der das fragile Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Kräften wie Licht und Dunkelheit durch eine Katastrophe gestört wurde. Spieler begeben sich auf eine Reise, um diese Kräfte in Form der Anima wieder zu vereinen und in abwechslungsreichen Nexus-Battles zu nutzen.

Das Spiel hat bereits die erste Closed-Beta-Phase für PCs und iOS beendet, in der viel Feedback gesammelt wurde. Bekannt ist, dass Honkai: Nexus Anima als Free-to-Play-Titel mit wahrscheinlicher Gacha-Monetarisierung erscheint.

Das Gameplay vereint die klassischen Elemente des Monstersammelns mit charakteristischer HoYoverse-Story. Damit will das vor allem in Asien sehr erfolgreiche Entwicklerteam neue Spieler ansprechen, die das Genre lieben oder entdecken wollen, ohne den anderen Gacha-RPGs aus dem eigenen Haus Konkurrenz zu machen.

Bonus: Tamer Town und die Monster Hunter Stories

Etwas außer Konkurrenz laufen derweil weitere Titel. Tamer Town nutzt den Monster-Sammel-Aspekt, setzt aber währenddessen auf Aufbau- und Stadtmanagement statt auf RPG-Kämpfe. Monster Hunter Stories 3 nutzt den Namen des „großen Bruders“, setzt aber durch den Fokus auf Abenteuer sowie das Stehlen und Ausbrüten von Eiern andere Schwerpunkte. Beide Spiele erscheinen in den nächsten Monaten, Tamer Town vorerst im Early-Access.

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio; Honkai: Nexus Anima, miHoYo, Hoyoverse; Palworld Mobile, Pocketpair, Krafton, PUBG Studios