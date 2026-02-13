Konami befreit „Guns of the Patrions“ von seinen Fesseln und enthüllt neue MGS-Sammlung

Was lange währt, wird endlich zur Master Collection. Konami hat bei der State of Play die lang erwartete Volume 2 der „Metal Gear Solid“-Sammlung angekündigt. Die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erscheint am 27. August für Nintendo Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam. Es soll auch eine physische Version geben.

Die Sammlung enthält, wie von Fans erhofft und wie auch folgerichtig ist, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und Metal Gear Solid: Peace Walker. Der fünfte Serienteil „The Phantom Pain“ ist hingegen nicht enthalten.

Besonders der Veröffentlichung von Guns of the Patriots hat man entgegen gefiebert – das Spiel war bis heute nur auf PS3 spielbar und ist von diesen „Fesseln“ bald gelöst. Von „Peace Walker“ (ursprünglich PSP) gab es immerhin schon ein Remaster als Teil der Metal Gear Solid HD Collection.

„Darüber hinaus enthält die Sammlung ein Drehbuch mit Texten aus den beiden ersten Titeln, ein Master-Buch mit detaillierten Informationen zur Geschichte und Charakteren, einen digitalen Soundtrack sowie eine Datenbank, die die umfangreiche Geschichte von Metal Gear bis hin zu Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots abdeckt“, wirbt Konami.

Bonus, Bonus, Bonus

Als Bonus sind außerdem das Serien-Spin-off Metal Gear: Ghost Babel sowie der Digital Soundtrack Vol. 2 enthalten. Für Vorbesteller gibt es weitere Boni: die Uniform „Cardboard Camouflage“ für Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und die Uniform „Love Cardboard“ für Metal Gear Solid: Peace Walker. Und wer Speicherstände der Vol. 1 hat, erhält weitere Bonusgegenstände in den Spielen.

