Konami befreit „Guns of the Patrions“ von seinen Fesseln und enthüllt neue MGS-Sammlung

Was lange währt, wird endlich zur Master Collection. Konami hat bei der State of Play die lang erwartete Volume 2 der „Metal Gear Solid“-Sammlung angekündigt. Die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erscheint am 27. August für Nintendo Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam. Es soll auch eine physische Version geben.
Die Sammlung enthält, wie von Fans erhofft und wie auch folgerichtig ist, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und Metal Gear Solid: Peace Walker. Der fünfte Serienteil „The Phantom Pain“ ist hingegen nicht enthalten.
Besonders der Veröffentlichung von Guns of the Patriots hat man entgegen gefiebert – das Spiel war bis heute nur auf PS3 spielbar und ist von diesen „Fesseln“ bald gelöst. Von „Peace Walker“ (ursprünglich PSP) gab es immerhin schon ein Remaster als Teil der Metal Gear Solid HD Collection.
„Darüber hinaus enthält die Sammlung ein Drehbuch mit Texten aus den beiden ersten Titeln, ein Master-Buch mit detaillierten Informationen zur Geschichte und Charakteren, einen digitalen Soundtrack sowie eine Datenbank, die die umfangreiche Geschichte von Metal Gear bis hin zu Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots abdeckt“, wirbt Konami.
Bonus, Bonus, Bonus
Als Bonus sind außerdem das Serien-Spin-off Metal Gear: Ghost Babel sowie der Digital Soundtrack Vol. 2 enthalten. Für Vorbesteller gibt es weitere Boni: die Uniform „Cardboard Camouflage“ für Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und die Uniform „Love Cardboard“ für Metal Gear Solid: Peace Walker. Und wer Speicherstände der Vol. 1 hat, erhält weitere Bonusgegenstände in den Spielen.
Der Trailer:
Bildmaterial: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Konami
3 Kommentare
Bin dabei
Freu mich auf den Release der neuen Collection
Sogar der GBC Teil ist mit an Bord.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Twin Snakes Remake. Aber das wird aufgrund der Rechtesituation wahrscheinlich schwierig.
Das ist sogar ein Kaufgrund Ich habe es nie gespielt aber aus der Handheld-Ära soll es eines der besten sein. Und MGS hat in Sachen Handheld immer ganz passabel abgelegt. Aber Ghost Babel ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Gut, dass sie es dazupacken.
Ich habe jetzt nicht unbedingt den großen Drang, die Collection zu kaufen. Ich bin froh, dass sie MGS4 endlich auch für aktuelle Plattformen zugänglich machen, aber ich habe das Spiel bis zum abwinken schon durchgespielt. Und Peace Walker ist eben dieses eine, ganz spezielle MGS, welches ich all die Jahre gerne lieben wollte aber eben auch wirklich nie den Zugriff dazu fand.
Ich bin ganz ehrlich, da nun zum drölften mal diese verwaschenen und matschigen PSP-Visuals zu dem Spiel zu sehen, macht es auch nicht unbedingt besser. Peace Walker hätte am ehesten von allen Spielen ein Remake nötig, da es eben immer durch die Hardware ausgebremst wurde. Aber da man sich ohne Kojima ja wirklich nichts traut, wird das wohl ein Wunschtraum bleiben.
Es soll ja angeblich nicht mit dieser Collection enden. Theoretisch hätte man noch genug Material für ne dritte Sammlung, aber das ist alles größtenteils B-Ware. Glaube, MGS Acid hat man da noch. Dann noch zwei weitere PSP-Titel. Und natürlich MGSV, wovon man eben weiterhin keine Current-Gen-Version hat. Und ich glaube leider, es wird eben darauf hinauslaufen, dass sie MGSV nochmal neu auflegen werden. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie irgendwelchen Cut-Content auf einmal wieder herstellen.
Das ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich. Vermutlich nicht einmal wegen der Partnerschaft mit Nintendo, das Spiel hat erstens keinen besonders starken Ruf und man kann davon ausgehen, dass es ein weiteres, originalgetreues Unreal-Engine Remake als nächstes zu Teil 1 geben wird. Ich denke schon, sie werden Teil 1-3 komplett als Remake haben wollen. Es spricht ja auch wenig dagegen, so gut, wie sich Snake Eater Delta dann auch verkauft hat.
The Twin Snakes sehe ich nicht einmal in der GameCube Kategorie bei NSO.
Nicht nur das, auch Revengeance müsste eigentlich noch nen Port bekommen und ich hätte sogar gedacht, dass das hier dabei wäre. Hätte auch wunderbar gepasst, immerhin sind hier nur zwei "große" Ableger vertreten und nicht mehr drei wie bei der ersten Master Collection.
Bin mal gespannt, ob Raidens Auftritt noch einmal wiederaufgelegt wird. Aber wenn, frage ich mich, in welcher Form. Für noch eine Master Collection fehlen weitere Titel, die man noch remastern könnte, oder?
Ich mein, das Vorhandensein des originalen Metal Gear Solid 3 in der Master Collection hat Konami ja auch nicht aufgehalten, ein abgesehen von der Grafik 1:1-Remake des Spiels zu machen, was macht da ein Remake mehr oder weniger noch für einen Unterschied? Bei Tomb Raider beschwert sich aktuell ja auch keiner drüber.