Es gibt gleich zwei neue „God of War“-Projekte und eines davon ist ein Shadowdrop

Im Rahmen der großen „State of Play“ am Abend gab es gleich zwei Ankündigungen für „God of War“-Fans. Zum 20-jährigen Jubiläum wurde bestätigt, dass die originale Trilogie neu aufgelegt wird. Das Remake befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium – weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Sons of Sparta erscheint heute

Zusätzlich wurde mit God of War: Sons of Sparta ein neues Spin-off enthüllt – und direkt veröffentlicht. Shadowdrop! Der 2D-Action-Platformer erzählt eine kanonische Geschichte aus Kratos’ Jugend während seiner Ausbildung an der Agoge, gemeinsam mit seinem Bruder Deimos.

Entwickelt von Mega Cat Studios in Zusammenarbeit mit Santa Monica Studio, setzt das Spiel auf handgezeichnete Pixel-Optik, klassische Side-Scrolling-Action und ikonische Gegner aus der griechischen Mythologie. Sprecher TC Carson kehrt dabei als erwachsener Kratos zurück.

God of War: Sons of Sparta ist ab sofort digital für PlayStation 5 verfügbar – inklusive Standard- und Digital-Deluxe-Edition im PlayStation Store. „Wir haben im Laufe der Jahre einige große Veränderungen vorgenommen, um God of War für die Spieler spannend, überraschend und befriedigend zu gestalten“, so Grace Orlady, Lead Community Manager, im PlayStation Blog.

Und weiter: „Wir sind jedem einzelnen Menschen dankbar, der uns auf dieser Reise begleitet hat. Ihr habt es möglich gemacht, diese Serie weiterzuentwickeln und unerwartete Leidenschaftsprojekte wie Sons of Sparta zum Leben zu erwecken.“

God of War Trilogy Remake Trailer:

God of War Sons of Sparta:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: God of War: Sons of Sparta, Mega Cat Studios, Santa Monica Studios