Es gibt gleich zwei neue „God of War“-Projekte und eines davon ist ein Shadowdrop

Im Rahmen der großen „State of Play“ am Abend gab es gleich zwei Ankündigungen für „God of War“-Fans. Zum 20-jährigen Jubiläum wurde bestätigt, dass die originale Trilogie neu aufgelegt wird. Das Remake befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium – weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Sons of Sparta erscheint heute
Zusätzlich wurde mit God of War: Sons of Sparta ein neues Spin-off enthüllt – und direkt veröffentlicht. Shadowdrop! Der 2D-Action-Platformer erzählt eine kanonische Geschichte aus Kratos’ Jugend während seiner Ausbildung an der Agoge, gemeinsam mit seinem Bruder Deimos.
Entwickelt von Mega Cat Studios in Zusammenarbeit mit Santa Monica Studio, setzt das Spiel auf handgezeichnete Pixel-Optik, klassische Side-Scrolling-Action und ikonische Gegner aus der griechischen Mythologie. Sprecher TC Carson kehrt dabei als erwachsener Kratos zurück.
God of War: Sons of Sparta ist ab sofort digital für PlayStation 5 verfügbar – inklusive Standard- und Digital-Deluxe-Edition im PlayStation Store. „Wir haben im Laufe der Jahre einige große Veränderungen vorgenommen, um God of War für die Spieler spannend, überraschend und befriedigend zu gestalten“, so Grace Orlady, Lead Community Manager, im PlayStation Blog.
Und weiter: „Wir sind jedem einzelnen Menschen dankbar, der uns auf dieser Reise begleitet hat. Ihr habt es möglich gemacht, diese Serie weiterzuentwickeln und unerwartete Leidenschaftsprojekte wie Sons of Sparta zum Leben zu erwecken.“
God of War Trilogy Remake Trailer:
God of War Sons of Sparta:
via PlayStation Blog, Bildmaterial: God of War: Sons of Sparta, Mega Cat Studios, Santa Monica Studios
Mit dem Remake wäre das dann auch mal eine gute Möglichkeit, mal die Original Trilogie nachzuholen ^^"
Aber selbst die Reboot Teile besitze ich nur und habe ich immer noch nicht wirklich gespielt (mal reingespielt vielleicht). XD Da haben mich immer andere Japano oder japanisch angehauchte Titel von abgelenkt.
Das eher kleine "Sons of Sparta" sieht für mich uninteressant aus ^^", Sorry.
Für Leutedie noch garnicht mit der IP warm wurden vielleicht der Anstoß dies zu werden, und mit Ragnarok fortzuführen
Für Leute die die diversen Remaster zuvor gekauft haben natürlich zum im Arsch beißen, wenn jetz die ganze Trilogie in technisch besser neu aufgelegt wird.
Ich behalt die Remakes mal im Auge, ich gehör nämlich zur Gruppe 1