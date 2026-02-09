Geht bei Kickstarter steil: „Majora’s Mask“-inspiriertes Action-RPG begeistert die Community

Bel’s Fanfare ist eines der Indie-Spiele, die von den Fans selbst finanziert wurden. Bereits wenige Stunden nach dem Start der Kickstarter-Kampagne war das das Finanzierungsziel von 40.000 Euro erreicht und zur Stunde steht man bei inzwischen bei fast 370.000 Euro.

Das übernatürliche RPG, das von den ersten 3D-Klassikern der Zelda-Serie inspiriert ist, aber sich grafisch eher an der GameCube-Ära orientiert, wird voraussichtlich 2027 für die Switch-Familie, PlayStation, Xbox und PC-Steam erscheinen. Vorab ist eine Demo geplant.

Bel’s Fanfare erzählt eine düstere, persönliche Geschichte rund um Familie, Schuld und Befreiung, eingebettet in ein kompaktes Zelda-inspiriertes Action-RPG mit Bullet-Hell- und Erkundungselementen. Die Kobold-Tochter Bel, die als neue „Aura-Reinigerin“ an Bord des einst prächtigen Kreuzfahrtschiffs The Witch of the Sea antritt, möchte ihren Job an der Oberfläche nutzen, um insgeheim einen Plan zur Befreiung ihrer im Kerker verschlossenen Familie voranzutreiben.

Nach außen hin stellt sie für die Passagiere das Schiff wieder her, säubert verfluchte Räume und Objekte und sorgt für Ordnung – in Wahrheit manipuliert sie jedoch die Quelle negativer Emotionen, die als köstliche „Aura“ für Kobolde fungiert und der Welt einen skurril-morbiden Ton verleiht.

Beeinflusst von Majora’s Mask, Undertale und Spirited Away mischt ihr euch in die Probleme der Passagiere ein – von Streitigkeiten über bizarre Feiern bis hin zu tragischen Hintergrundgeschichten – und führt sie zu einer „Auflösung“, deren Konsequenzen nicht nur eure Pläne verändern können, sondern auch das Schicksal der Welt. Die Kampagne soll etwa acht Stunden umfassen, mit Fokus auf Dichte und Wiederholung bekannter Korridore für Upgrades und neue Story-Insights.

Anspruchsvolles Kampfsystem

Im Gameplay steht der Ukoback-Gong-Schild als zentrales Familienerbstück im Mittelpunkt, das Aura manipulieren kann. Die Räume des Schiffes erinnern stark an Metroidvanias, manche von ihnen sind versteckt oder nur mit bestimmten Items zu erreichen, die kompakt auf dem Schiff eine Zelda-Dungeon-Welt herstellen.

Die Kämpfe sind dabei anspruchsvoll: Verschiedene Aurafarben haben verschiedene Effekte, dadurch erinnern die Kämpfe mit verschiedenfarbigen Projektilen mit ähnlichen Mustern oft an Bullet-Hell-Arenen.

Das Entwicklerstudio Chibig hat mit Kickstarter-Projekten beste Erfahrungen gemacht. Mit dem 3D-Metroidvania Elusive und dem sommerlichen Adventure Summer in Mara feierte man bereits große Kickstarter-Erfolge. Auch mit Mika and the Witch’s Mountain traf man einen Nerv. Bel’s Fanfare reiht sich offensichtlich ein.

Der erste Trailer:

via Nintendo Everything, PC Games, Kickstarter, Bildmaterial: Bel’s Fanfare, Chibig