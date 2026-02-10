Black Myth: Zhong Kui ist zurück – aber das neue Video dient nur eurer Unterhaltung

Etwa ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass Game Science bei der Opening Night Live im Rahmen der Gamescom das neue Black Myth: Zhong Kui ankündigte. Der CG-Kurzfilm sollte den Start des Projekts markieren, das bis dato „kaum mehr als einen leeren Ordner“ umfasste.

Offensichtlich hat Game Science den Ordner in den letzten Monaten gut gefüllt. Heute veröffentlichte man ein sechsminütiges In-Engine-Video zum neuen „Black Myth“-Ableger, das man anlässlich des chinesischen Neujahrs am 17. Februar präsentiert.

Allerdings: Der Inhalt sei „nicht kanonisch und dient ausschließlich der Unterhaltung“. Gut möglich also, dass wir davon gar nichts im fertigen Spiel wiederfinden. Immerhin dürfte das Video schon mal dazu dienen, einen Eindruck von der Grafik-Engine zu erhalten.

Das nächste Spiel nach „Wukong“ wird erneut ein Singleplayer-Action-RPG. Die Veröffentlichung ist für PCs und Konsolen geplant, einen Termin gibt es noch nicht. „Mutigere Features“ und „frische Ideen“ wolle man mit Zhong Kui in die Welt und das Storytelling einbauen. Zhong Kui sei eine „natürliche Wahl“ gewesen. Zhong Kui ist der chinesischen Legende nach ein talentierter, junger Gelehrter und legendärer Dämonen-Bezwinger.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Black Myth: Zhong Kui, Game Science