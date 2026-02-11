Capcom bleibt dran, bestätigt die Erweiterung und schraubt weiter an Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds hatte es nicht einfach und konnte an die riesigen Erfolge von Monster Hunter World und Monster Hunter Rise noch nicht ganz anknüpfen. Technische Probleme pflasterten den Weg und Capcom hat bereits verlauten lassen, dass „Wilds“ hinter den Erwartungen zurückblieb.

Aber ein „Monster Hunter“ ist ein Longseller – und Capcom bleibt dran, wie man so schön sagt. In einer Videobotschaft gab Producer Ryozo Tsujimoto bekannt, dass eine umfangreiche Erweiterung in der Entwicklung ist. Wer hätte das denn gedacht? Im Sommer soll es dazu weitere Informationen geben.

Darüber hinaus werden weitere Qualitätsverbesserungen für alle Plattformen versprochen. Bis dahin füttert Capcom „Wilds“ weiterhin mit Updates, das nächste erscheint am 18. Februar mit Version 1.041. Das Update bringt unter anderem den kampfgehärteten Arkveld ins Verbotene Land.

Außerdem wird das einjährige Jubiläum im Spiel mit Anmeldeboni und Spezialvorräten gefeiert. Dazu gibt es wöchentlich wechselnde Events zum Fest der Eintracht. Zur Feier des Jubiläums erhalten alle Spielenden zusätzlich einen kostenlosen Charakter- und Palico-Bearbeitungsgutschein.

Anlässlich der Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection am 13. März gibt es außerdem eine neue Kooperation, in der ihr euch mit Rudy, dem königlichen Palico, in einer optionalen Transportquest zusammentut. „Ab dem 18. Februar könnt ihr gemeinsam mit Rudy wertvolle Eier an Feldlager liefern und dafür spezielle Palico-Ausrüstung, die Rudy selbst entworfen hat, sowie Anhänger mit Monstie-Motiven erhalten“, heißt es.

Videobotschaft:

Februar-Update:

