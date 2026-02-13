Legacy of Kain kehrt mit Remaster und neuem Spiel zurück, aber ihr müsst euch umgewöhnen

Zuletzt gab es wieder vermehrt Nachrichten rund um Legacy of Kain und nicht alle waren erfreulich. Nachdem Crystal Dynamics und Aspyr Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 neu aufgelegt hatten, gab es Medienberichte, dass ein Reboot der Serie gecancelt wurde.

Doch die Geschichte von Legacy of Kain ist noch nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil, bei der State of Play erlebte der Klassiker am Abend ein richtiges Comeback mit gleich zwei neuen Ankündigungen! Neben einem weiteren Remaster gibt es auch ein neues Spiel.

Legacy of Kain: Defiance Remastered wird schon am 2. März 2026 neben PS4 und PS5 auch für die Xbox- und Switch-Familien sowie PCs erscheinen. Es geht zurück nach Nosgoth, wo ihr erneut die Kontrolle über Kain und Raziel übernehmt und euch auf ein neues Abenteuer einstimmt.

Das erwartet euch dann mit Legacy of Kain: Ascendance, allerdings müsst ihr euch spielerisch etwas umgewöhnen. „Ascendance“ ist ein 2D-Action-Platformer, der schon am 31. März für PS5, Xbox Series, die Switch-Familie und PCs erscheint. Das Spiel wird von Bit Bot Media entwickelt.

Der erste Trailer zeigt uns schnelle 2D-Action mit vielen vertikalen Bewegungen und besonderer Pixel-Optik. Es soll mehrere Protagonisten geben, darunter Kain und Raziel, aber auch Elaleth, der einen „aggressiven Spielstil“ einführt, der sich auf „schnelle, unerbittliche Angriffe“ konzentriert. Beworben wird außerdem die Rückkehr von Synchronsprechern wie Michael Bell, Simon Templeman, Richard Doyle und Anna Gunn.

Ascendance:

Defiance Remastered:

Bildmaterial: Legacy of Kain: Ascendance, Crystal Dynamics, Bit Bot Media