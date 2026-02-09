Honkai: Star Rail bringt endlich Version 4.0 „Kein Aha bei Vollmond“ an den Start

Nach etwas Verzögerung und einer in die Länge gezogene Version 3.8 erscheint nun endlich Version 4.0 „Kein Aha bei Vollmond“ zu Honkai: Star Rail. Hoyoverse gibt bekannt, dass das Update offiziell am 13. Februar live gehen wird.

Die neue Welt wird unterhaltsam, denn in „Planarcadia“ stehen „Klicks über allem”, es wird “Unterhaltung bis zum Tod“ versprochen. Durch die Teilnahme an den „Phantasmond-Spielen“ wird Trailblazern versprochen, „für eine Minute ein Äon zu werden“.

Die „Phantasmond-Spiele“ haben keine festen Regeln. Das einzige Bewertungskriterium ist, wer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Es gibt keine Tabus bei den Methoden, solange man nur blendend genug ist. Ziel ist es, die Menschen zu unterhalten – dafür gibt es „Lachpunkte“. Wenn Lachpunkte unaufhörlich angesammelt werden und Ahas Stimmung steigt, tritt er persönlich auf und löst den „Aha-Moment“ und Hochgefühl-Fähigkeiten aus

Einige neue, aber auch bekannte Charaktere

Für die neue Version gibt es wie immer neue Charaktere, diesmal sind es zur Feier mehr als zwei Stück. Den Anfang macht die Seher-Strategin Yao Guang aus „Yuque“ der Xianzhou-Allianz. Für die Bewohner der Xianzhou ist Yao Guang „Madame Yao“, eine Glücksgöttin, die durch Wahrsagerei Krisen abwenden und gute Omen bringen kann.

Eine weitere mögliche Begleiterin auf dem Pfad des Hochgefühls ist Sparxie. Sie sieht der den Spielern vertrauten Maskierten Närrin Sparkle sehr ähnlich und ist die beliebteste Streamerin in Planarcadia. In der Handlung wird Sparxie gemeinsam mit Sparkle auftreten und dir eine ganz besondere Überraschung bereiten.

Im Kampf eröffnet Sparxie als Streamerin einen Livestream und startet einen Hochvoten-Showdown gegen die Gegner. Du kannst kontinuierlich Fertigkeitspunkte verbrauchen, um Sparxie zufällige Geschenke zu senden, was in einer “Verlosung” endet, die allen Gegnern massiven Schaden zufügt.

Desweiteren werden die Charaktere Schwarzer Schwan, Evernight und Hysilens werden in der ersten und Sparkle, Cerydra sowie Rappa werden in der zweiten Phase der Aktionswarps auftreten. Außerdem werden Schwarzer Schwan und Sparkle verstärkt. Regelmäßige Spieler werden während der Aktionen einige Bonus-Ressourcen einsammeln können, und so die Chance auf weitere Charaktere in ihrem Team erhöhen. Ebenso gibt es Ruan Meis neues Outfit kostenlos.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo