Das neue JRPG Rev. Noir von Konami war eine optische Abwechslung bei der State of Play

Zwischen großen Namen, Rückkehrern und Neuauflagen war Rev. Noir von Konami bei der State of Play nicht nur optisch eine willkommene Abwechslung. Ein brandneues JRPG, produziert von Nobuki Kadoi, dem man unter anderem die Arbeit an Drakengard 2, Lord of Vermillion und Gunslinger Stratos zuschreibt.
Das Spiel werde von langjährigen und leidenschaftlichen JRPG-Fans entwickelt, zu denen sich Kadoi auch selbst zähle. Kameradschaft, Wachstum, herzliche Momente und andere typische JRPG-Prämissen sollen Mittelpunkt der Erzählung sein.
Die Welt wird von Lightfall heimgesucht, einem todbringenden Naturphänomen. Wir erleben die Geschichte eines einsamen Jungen, der an Amnesie leidet (soviel zum klassischen JRPG) und auf ein besonderes Mädchen trifft. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, um Lightfall zu stoppen.
Der erste Trailer soll nur einen Vorgeschmack bieten. Die offizielle Website führt das Spiel bislang tatsächlich nur für PS5, wobei weitere Plattformen natürlich noch nicht gänzlich ausgeschlossen sind. Rev. Noir ist noch ohne konkreten Termin.
8 Kommentare
Ich glaube auch, der Trailer zeigte bloß ne Momentaufnahme eines Spiels das vielleicht zu 50% fertig ist, bevor das Spiel erscheint wird es vermutlich noch n bisschen anders ausschauen mit mehr Feinschliff
Man muss aber auch bedenken, das Konami jetzt nicht grad der beste JRPG Entwickler aller Zeiten ist, außer Suikoden hat man doch nichts wirklich Großes geschaffen, was nen bekannten Namen trägt
Trotzdem ist es erstaunlich, das man sich gerade deshalb für ne neue IP entschieden hat, statt bloß sowas zu machen, wie Edens Zero 2, Fairy Tail 3 oder was Unwahrscheinliches wie ein Ephemeral Fantasia Remake, dasich auch mit Kusshabd nehmen täte
Hatte erstmal große angst das es sich hier wieder um ein blödes Glückspiel handelt, da das optisch schon sehr stark in die Richtung geht. Zum Glück scheint das hier ja nicht der Fall zu sein und man bekommt ein neues Jrpg von Konami was ich großartig finde. Von dem was gezeigt wurde sieht es schon recht interessant aus.. Klar optisch sieht es nach 08/15 Anime aus, aber das ist bei den Tales of Spielen ja nicht anders und die sind zum größten Teil trotzdem gut. Ich bi jedenfalls ziemlich gespannt drauf.
Ein Sache die mich bei der Ankündigung aber ziemlich wütend macht, ist das Konami ja anscheinend doch das Budget für ein großes neues Jrpg hat. Wieso zur Hölle machen die dann als neuen Suikoden Teil nur ein dämliches Glückspiel was die Reihe wieder komplett begraben wird. Ich kann das echt nicht verstehen warum man lieber das Risiko eingeht eine neue IP als großes Projekt aufzuziehen anstatt einem neuen Suikoden Teil diese Chance zu geben. Klar Suikoden ist jetzt auch kein Name mehr mit den man Bäume ausreist aber es hat immer noch mehr Gewicht als eine neue Ip. Das ganze macht mich als Suikoden fan gerade ziemlich wütend. Konami hat wohl kein Interesse an der Reihe mehr, de sollen mir nur noch Teil 5 als Remastered geben und dann können sie die Reihe ruhig wieder begraben, da sie eh nichts gutes damit vor haben.
Amen
Definitiv eine der größten Überraschungen! Konami hat echt Blut geleckt und wills wohl endgültig wieder wissen. Finde ich ziemlich cool!
Spiel sieht auch klasse aus vom Trailer her. Sah nun, dass es doch ganz kurz etwas Kampfsystem zu sehen gab. Scheint Echtzeit zu sein. Sehr cool! Und generell siehts erstmal ganz gut aus aber muss man nochmal mehr von sehen.
Mag auch, dass es anscheinend einerseits düster ist, man aber auch eine recht farbenfrohe Welt auf der anderen Seite hat. Gerade heutzutage, wo gefühlt überall son Grauschleier drüber liegt und vieles mehr diesen farblosen realistischeren Stil hat freue ich mich doch mal wieder sowas wie hier zu sehen.
Hoffe, dass das Spiel erfolgreich genug wird, um quasi zum Toröffner für mehr Spiele in der Art zu werden.
Ich glaube, das war gestern die erste State of Play die ich live gesehen habe...per Zufall, weil ich gerade am PC war und mich jemand darauf hingewiesen hat.^^ Meistens wird da eh nicht viel gezeigt, was mich interessieren könnte. Dann war ja doch gleich zu Beginn das Kena Sequel eine grosse Überraschung und dann diese Ankündigung von Rev.Noir, das ist diese Art von Spiel, die ich mag. RPG und keine realistisch aussehenden Menschen als Charaktere...ich will keine Schauspieler steuern. Das Spiel landet definitv auf meiner Merkliste.