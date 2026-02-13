Das neue JRPG Rev. Noir von Konami war eine optische Abwechslung bei der State of Play

Zwischen großen Namen, Rückkehrern und Neuauflagen war Rev. Noir von Konami bei der State of Play nicht nur optisch eine willkommene Abwechslung. Ein brandneues JRPG, produziert von Nobuki Kadoi, dem man unter anderem die Arbeit an Drakengard 2, Lord of Vermillion und Gunslinger Stratos zuschreibt.

Das Spiel werde von langjährigen und leidenschaftlichen JRPG-Fans entwickelt, zu denen sich Kadoi auch selbst zähle. Kameradschaft, Wachstum, herzliche Momente und andere typische JRPG-Prämissen sollen Mittelpunkt der Erzählung sein.

Die Welt wird von Lightfall heimgesucht, einem todbringenden Naturphänomen. Wir erleben die Geschichte eines einsamen Jungen, der an Amnesie leidet (soviel zum klassischen JRPG) und auf ein besonderes Mädchen trifft. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, um Lightfall zu stoppen.

Der erste Trailer soll nur einen Vorgeschmack bieten. Die offizielle Website führt das Spiel bislang tatsächlich nur für PS5, wobei weitere Plattformen natürlich noch nicht gänzlich ausgeschlossen sind. Rev. Noir ist noch ohne konkreten Termin.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Rev. Noir, Konami