Farming, aber in der Apokalypse: Diese neue Life-Sim gibt dem Genre eine neue Wendung

Farming-Sims gibt es inzwischen wie Sand am Meer, da tut es gut, wenn sich eine mal wieder von den anderen abhebt. Hono Gurashi no Niwa könnte so eine Simulation sein. Tagsüber bestellt ihr Felder … aber was hält die Nacht bereit?

Ihr beginnt euer Landleben wie so oft in einem kleinen Dörfchen, diesmal ist es Kagatsu Village, eine Siedlung tief in den Bergen. Doch das Dorf hat „Regeln“ – seit Urzeiten überliefert und wer dagegen verstößt, dem drohen schreckliche Konsequenzen. Die anderen Dorfbewohner schweigen sich darüber aus.

Die niedliche, isometrische 3D-Ansicht kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Kagatsu Village offenbar etwas nicht stimmt. Der düstere Touch des Spiels mag euch bekannt vorkommen und das kommt nicht von ungefähr. Die optische Handschrift von Yu Mizokami, Schöpfer der Yomawari-Reihe, ist unverkennbar.

Farming-Fans können unzählige verschiedene Pflanzenarten anbauen, die sich je nach Jahreszeit unterscheiden. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitäten wie die Pflege von Tieren, darunter Kühe, Pferde und Hühner, das Angeln oder das Herstellen von Möbeln. Na klar: auch Feste.

Doch nachts scheint das ein oder andere unheimliche Geheimnis zu warten. Ein neuer Trailer zeigt besonders in der zweiten Hälfte, dass Hono Gurashi no Niwa alles andere als eure nächste, unbeschwerte Life-Sim ist. Was erwartet euch nachts auf den Wegen und Feldern des Dorfes? Und was sind die Geheimnisse dahinter?

Ein Modus für Angsthasen

Falls ihr euer Leben in Kagatsu Village unbeschwert und ohne böse Überraschungen erleben wollt, hat Nippon Ichi Software aber extra einen Modus für euch. Wenn ihr euch zu Beginn des Spiels für den „Safe Living Mode“ entscheidet, dann seht ihr einem sicheren und sorgenfreien Landleben ohne Angst vor den „Regeln“ entgegen. Ebendiesen Modus stellt man in einem weiteren Trailer vor.

Solltet ihr euch euer für Hono Gurashi no Niwa interessieren, schaut mal in unser Artikel-Archiv. Hono Gurashi no Niwa erscheint am 30. Juli 2026 in Japan für PlayStation 5, die Switch-Familie und PCs via Steam. Noch gibt es keine Ankündigung für den Westen, doch die wird hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

„The Rules“-Trailer:

„Safe Living“-Trailer:

Bildmaterial: Hono Gurashi no Niwa, Nippon Ichi Software