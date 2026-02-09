Lady Gaga singt mit Pummeluff und The Pokémon Company stellt neue Events vor

Welches ist euer Favorit? Unter dieser Prämisse zeigte The Pokémon Company während des Super Bowls LX einen gut einminütigen Werbespot zum 30-jährigen Jubiläum. Neue Spiele wurden zwar nicht angekündigt, dafür gibt es nun Gewissheit: Die Kampagne stellt die Lieblings-Pokémon von Fans – inklusive prominenter Gesichter – in den Mittelpunkt.

Prominente verraten ihre Favoriten

Im Spot treten bekannte Persönlichkeiten wie Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Lamine Yamal und Young Miko auf. Sie sollen stellvertretend für die weltweite Community stehen und zeigen, wie vielfältig Pokémon-Fans sind.

Der Spot markiert den Start der „What’s Your Favorite?“-Kampagne, die das Jubiläumsjahr begleitet. Fans weltweit sind eingeladen, ihr Lieblings-Pokémon zu teilen – unter anderem über neue Foto-Funktionen in Pokémon GO, spezielle TCG-Kollektionen und exklusive Pokémon-Center-Artikel. Mehr Informationen gibt es auf der Jubiläums-Website.

Day Out & Night Out Events

Teil der Kampagne sind außerdem „Day Out“- und „Night Out“-Events – hierzulande: „Strahlender Tag“- und „Elektrisierende Nacht“-Events. Ersteres setzt auf familienfreundliche Aktivitäten, gemeinsames Spielen und Programmierung, die sich besonders an jüngere Fans und Familien richten.

Die „Night Out“-Events hingegen sind gezielt für langjährige Pokémon-Fans konzipiert, die mit der Reihe aufgewachsen sind, und versprechen besondere Aktionen und Überraschungen. Weitere Details zu Orten, Inhalten und Terminen will Pokémon im Laufe des Jahres bekannt geben.

Der Pokémon Day findet noch diesen Monat statt, eine neue „Pokémon Presents“-Ausgabe gilt als sehr wahrscheinlich. Spätestens dann dürften auch Informationen zu neuen Spielen auf dem Tisch liegen. Wir können also gespannt sein.

Der Super Bowl Clip:

via Nintendo Everything (2), Bildmaterial: The Pokémon Company