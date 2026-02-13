Team Ninja geht mit Dead or Alive 6 in die „letzte Runde“ und teasert die Zukunft der Serie

Während der abendlichen State of Play haben Koei Tecmo und Team Ninja einen Ausblick zum „Dead or Alive“-Franchise gegeben. Mit Dead or Alive 6 Last Round erscheint das nächste Spiel am 25. Juni 2026. Außerdem gibt es einen Teaser zum nächsten Eintrag der Reihe.

Dead or Alive 6 Last Round wird als die „definitive Version“ des 2019 erstmals veröffentlichten und über 900.000 Mal verkauften Dead or Alive 6 beschrieben. Das Spiel wurde für neueste Hardware optimiert und enthält neben den ursprünglichen 24 Charakteren auch fünf Charaktere aus den DLCs: Nyotengu, Phase 4, Momiji, Rachel und Tamaki.

Darüber hinaus gibt es Kostüme für beliebte Charaktere wie Kasumi und Marie Rose, die von anderen „Team Ninja“-Games wie Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge und Xtreme Venus Vacation inspiriert sind. Hinzugefügt wurde ein Fotomodus, der neue Funktionen wie „Charakter-Positionen“ und „Posenauswahl“ bietet.

Gleichzeitig geht am 25. Juni 2026 auch eine Free-to-play-Version für PS5, Xbox Series und PCs namens Core Fighters Edition an den Start, in der Marie Rose, Honoka und NiCO zum Start zur Verfügung stehen. Auch der Fotomodus und einige Online-Modi sind hier spielbar.

Für „Dead or Alive“-Fans vielleicht fast noch spannender: Koei Tecmo und Team Ninja arbeiten auch an einem neuen Projekt für PlayStation 5, das möglicherweise auch für weitere Plattformen erscheint. „The dawn of a new chapter awaits“, heißt es in einem ersten Teaser-Trailer.

Der „Last Round“-Trailer:

Der Teaser zum neuen Spiel:

Bildmaterial: Koei Tecmo, Team Ninja