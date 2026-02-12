Das neue Spiel des „Disco Elysium“-Studios könnt ihr bald mehrere Stunden ausprobieren

Um ZA/UM, das Studio hinter dem gefeierten Disco Elysium, gab es in den letzten Jahren viele Meldungen. Den Streitigkeiten rund um das Studio ist bei Wikipedia ein ganzer Abschnitt namens „der Zerfall von ZA/UM“ gewidmet.

Ehemalige Mitarbeitende des Studios sind in drei (!) neuen Studios aufgegangen: Longdue Games arbeitet an einem spirituellen Nachfolger von Disco Elysium, Dark Math Games an einem Detektiv-RPG und das arbeitergeführte Summer Eternal will etwas „völlig Neues und Originelles“ erschaffen.

Aber auch bei ZA/UM wird weiter gearbeitet. Die Früchte dieser Arbeit könnt ihr nun bald kennenlernen. ZERO PARADES: For Dead Spies wird mit einer spielbaren Demo beim Steam Next Fest am 23. Februar am Start sein. Die Demo soll „die ersten Stunden“ des neuen RPGs bieten.

Im Stadtstaat Portofiro erlebt ihr in der DEmo demnach eine „angepasste Version des Spielbeginns“ sowie zwei vollständige Quests, verschiedene Nebenaktivitäten und die Erkundung einer Umgebung. Auch das Dialogsystem könnt ihr kennenlernen.

In ZERO PARADES spielen Sie einen brillanten, aber gequälten Agenten, der einen letzten verzweifelten Auftrag ausführen muss. Stellen Sie Ihr zerbrochenes Netzwerk wieder her, entwirren Sie ein Netz aus Lügen und beweisen Sie sich auf der Weltbühne – oder sprengen Sie alles wieder in die Luft.

Falls ihr es nicht erwarten könnt: Die ersten knapp 20 Minuten seht ihr jetzt schon in einem IGN-Video. ZERO PARADES: For Dead Spies soll 2026 für PCs erscheinen, später auch für PS5. Die Demo wird bis zum 16. März bei Steam verfügbar sein.

Der neue Trailer:

Neues Gameplay:

Bildmaterial: ZERO PARADES: For Dead Spies, ZA/UM