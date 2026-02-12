Das neue Spiel des „Disco Elysium“-Studios könnt ihr bald mehrere Stunden ausprobieren

Um ZA/UM, das Studio hinter dem gefeierten Disco Elysium, gab es in den letzten Jahren viele Meldungen. Den Streitigkeiten rund um das Studio ist bei Wikipedia ein ganzer Abschnitt namens „der Zerfall von ZA/UM“ gewidmet.
Ehemalige Mitarbeitende des Studios sind in drei (!) neuen Studios aufgegangen: Longdue Games arbeitet an einem spirituellen Nachfolger von Disco Elysium, Dark Math Games an einem Detektiv-RPG und das arbeitergeführte Summer Eternal will etwas „völlig Neues und Originelles“ erschaffen.
Aber auch bei ZA/UM wird weiter gearbeitet. Die Früchte dieser Arbeit könnt ihr nun bald kennenlernen. ZERO PARADES: For Dead Spies wird mit einer spielbaren Demo beim Steam Next Fest am 23. Februar am Start sein. Die Demo soll „die ersten Stunden“ des neuen RPGs bieten.
Im Stadtstaat Portofiro erlebt ihr in der DEmo demnach eine „angepasste Version des Spielbeginns“ sowie zwei vollständige Quests, verschiedene Nebenaktivitäten und die Erkundung einer Umgebung. Auch das Dialogsystem könnt ihr kennenlernen.
In ZERO PARADES spielen Sie einen brillanten, aber gequälten Agenten, der einen letzten verzweifelten Auftrag ausführen muss. Stellen Sie Ihr zerbrochenes Netzwerk wieder her, entwirren Sie ein Netz aus Lügen und beweisen Sie sich auf der Weltbühne – oder sprengen Sie alles wieder in die Luft.
Falls ihr es nicht erwarten könnt: Die ersten knapp 20 Minuten seht ihr jetzt schon in einem IGN-Video. ZERO PARADES: For Dead Spies soll 2026 für PCs erscheinen, später auch für PS5. Die Demo wird bis zum 16. März bei Steam verfügbar sein.
Der neue Trailer:
Neues Gameplay:
Bildmaterial: ZERO PARADES: For Dead Spies, ZA/UM
3 Kommentare
Es sind insgesamt sogar vier neue Studios und damit insgesamt 5 (!) Studios mit Verbindung zu Disco Elysium
ZA/UM
Longdue Games
Dark Math Games
Red Info Ltd
Summer Eternal
ZA/UM hat dabei keinen mehr von der Original-Kreativen, Kurvitz und Rostov zwei der Kern-Entwickler sind bei Red Info Ltd.
Red Info ging an mir vorbei, mehr als die Gründung ist noch nicht bekannt, oder? Jede Google-Suche ergibt ein unübersichtliches Bild voller Studios und Disco Elysium XD
Ja Details sind noch keine wirklich bekannt und es ist auch noch immer unklar wo Helen Hindpere letztendlich landet, so ziemlich die Hauptautorin, wobei es Hinweise gibt, dass sie bei Red Info Ltd mitinvolviert ist. Immerhin ist Red Info finanziell unterstützt von NetEase also auch wenn alles sehr mysteriös ist, ist es zumindest kein Neustart bei 0 in einer Garage.
Insgesamt aber eine echt sehr konfuse Situation die sich da ergeben hat. ich weiß gar nicht ob es da etwas vergleichbares gibt in der Gamingbranche. Klar, Entwickler wandern mal hier und mal da hin aber eine solche Kontroverse die in so kurzer Zeit dazu führt, dass vier neue Studios aufploppen und das alte dann quasi die ganze Besetzung austauscht und weitermacht, ist schon ziemlich einzigartig.