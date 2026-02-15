PRAGMATA präsentiert im „World View“-Trailer einen neuen Bereich der Mondstation

Neben all den Neuankündigungen bei der „State of Play“ ging der neue Trailer zu PRAGMATA beinahe etwas unter. Erst kürzlich wurde eine Demo veröffentlicht, nun legt Capcom mit dem „World View“-Trailer nach – und schlägt dabei ruhigere Töne an.

Verzerrte Mond-Metropole

Das neue Material führt tiefer in die bizarre Spielwelt der Mondforschungsstation. Gezeigt wird unter anderem ein Areal, das mithilfe des Traum-Materials „Lunafilament“ und 3D-Druck-Technologie eine verzerrte Version des Times Square nachbildet.

Dort treffen Hugh und Diana auf neue, bedrohliche Gegner, während sie versuchen, der feindlichen KI und ihren Bots zu entkommen. Neben Action rückt der Trailer auch die Beziehung zwischen Hugh Williams und Diana stärker in den Fokus.

PRAGMATA erscheint am 24. April für PS5, Xbox Series, „Switch 2“ und PC via Steam. Eine Demo ist bereits auf allen Plattformen verfügbar. Wer mehr Details möchte, findet in unserer Preview einen ausführlicheren Einblick.

Der „World View“-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Pragmata, Capcom