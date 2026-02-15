Stealth-Pionier: Die Tenchu-Macher kehren mit neuem Spiel zu ihren Wurzeln zurück

Acquire kennen wir als Square Enix‘ Co-Developer von Octopath Traveler, als Entwickler von Mario & Luigi: Brothership für Nintendo oder von der „Way of the Samurai“-Serie. Inzwischen gehört Acquire zu Kadokawa Corporation, dem Mutterkonzern auch von FromSoftware.

Für das neueste Projekt hat man sich aber dennoch wieder mit einem externen Publisher zusammengetan. Gemeinsam mit Publisher Shueisha Games kündigte Acquire jetzt Yakoh Shinobi Ops für PS5 und PC-Steam an. Es geht spielerisch zurück zu den Studio-Wurzeln: Das kooperative Stealth-Action-Game soll 2027 erscheinen.

Acquire, das ist nämlich auch das Studio hinter Tenchu. Die Pressemeldung bewirbt Acquire als den „Pionier des Stealth-Action-Games“ und freut sich auf ein Ninja-Spiel, wie ihr es noch nie erlebt habt. „Willkommen in der neuen Generation der Shinobi-Stealth-Action“ – na dann!

„Infiltrieren, täuschen, überleben“ – das sind die Kernthemen von Yakoh Shinobi Ops. In einer Gruppe aus vier Shinobi müsst ihr zusammenarbeiten, um dem sicheren Tod zu entkommen. „Wahre Shinobi müssen ihre Gegner nicht töten. Nutze deine Fähigkeiten, um dich zu verstecken und deine Feinde zu täuschen“, heißt es.

Eure Verfolger sind euch stets dicht auf den Fersen und eure einzige Möglichkeit zu überleben, ist es, ihnen stets auszuweichen. Jeder Shinobi hat dabei einzigartige Ninjutsu, die ihr miteinander kombiniert. Im ersten Trailer bekommt ihr davon einen Eindruck.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Yakoh Shinobi Ops, Acquire, Shueisha Games