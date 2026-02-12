Sechs Jahre nach dem Prototyp: Gothic 1 Remake hat endlich einen konkreten Termin

Über sechs Jahre ist das her: Im Dezember 2019 hatte THQ Nordic eine spielbare Demo eines Remake-Prototypen zu Gothic auf Steam veröffentlicht. Jeder, der ein Spiel von Piranha Bytes bei Steam besaß, konnte sich die Demo herunterladen.

Am Ende des Prototyps konnten Spieler dann einen Fragebogen beantworten, der eruierte, wie das Remake bei den Fans ankam. Kam gut an – sollte dann auch realisiert werden. Es begann eine jahrelange Wartezeit, die jetzt aber bald ein Ende hat.

Im Sommer letzten Jahres nahm sich THQ Nordic noch das erste Quartal 2026 als Ziel für die Veröffentlichung vor. Klappt nicht ganz, aber die paar Wochen werden Gothic-Fans nun auch noch warten können. Am 5. Juni 2026 soll Gothic (Remake) für PS5, Xbox und PCs erscheinen.

„Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung vom Gothic Remake lag stets darauf, die raue, unvergessliche Faszination, die Magie des Originals einzufangen. Diese düsteren Vibes, die lebendige, offene Spielwelt, die harsche Ruhrpott-Sprache, die erbarmungslosen Gefahren, die in der Wildnis lauern und dieses Gefühl, buchstäblich ein ‚Noname‘ zu sein, ein Außenseiter – all das hat Gothic vor rund 25 Jahren zum Kult gemacht“, erinnert man sich bei THQ Nordic.

Das Gothic-Feeling

Entwickler Alkimia Interactive habe unzählige Stunden damit verbracht, um den alten Charme aufzugreifen und mit modernen Features zu ergänzen, ohne das alte Gothic-Feeling zu verlieren. Das Spiel solle nicht nur gut werden, es solle nach „Gothic“ aussehen und sich so anfühlen.

„Dies konnte nur durch den unablässigen Support der Gothic-Community erreicht werden. Diese pure, ungefilterte Leidenschaft ist, was Gothic ausmacht. Wir können es kaum erwarten, dass die Spielerinnen und Spieler endlich wieder die Worte ‚Willkommen im Lager‘ hören“, verkündet man leidenschaftlich. Wir sind gespannt!

Bildmaterial: Gothic Remake, THQ Nordic, Alkimia Interactive