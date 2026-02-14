Hexenmeister-Hattrick zum Jubiläum: Blizzard entfesselt neue Klasse in Diablo-Spielen

Blizzard Entertainment hat mit einem umfangreichen Diablo Spotlight offiziell das 30. Jubiläumsjahr der Reihe eingeläutet und dabei gleich mehrere große Updates für die gesamte Marke angekündigt.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand ein Update, die selbst langjährige Fans überraschte: Der Hexenmeister wird als neue spielbare Klasse in Diablo II: Resurrected, Diablo Immortal und Diablo IV eingeführt.

Diablo II: Resurrected – Reign of the Warlock

Den Auftakt macht Diablo II: Resurrected mit der ab sofort erhältlichen Erweiterung Reign of the Warlock. Es bringt nicht nur die neue Klasse ins Spiel, sondern auch umfassende Endgame-Inhalte.

Der Hexenmeister schöpft seine Kräfte aus den Feuern der Hölle. Er beschwört Dämonen, bindet sie an seinen Willen oder verwandelt sie in zerstörerische Waffen. Sein Spielstil dreht sich um Kontrolle, Beschwörung und gezielte Eskalation – klassisches Diablo-Feeling, aber mit frischem Twist.

Im Endgame können SpielerInnen nun gezielt Akte „terrorisieren“, um Schwierigkeitsgrad und Beute zu erhöhen. Wer auf dem Schwierigkeitsgrad „Hölle“ Bosse in diesen terrorisierten Gebieten besiegt, kann mystische Statuen freilegen. Werden alle fünf vereint, wartet mit den Kolossalen Uralten ein besonders anspruchsvoller Bosskampf, der Builds und Fertigkeiten an ihre Grenzen treiben soll.

Darüber hinaus beinhaltet das Update eine Vielzahl an Komfortverbesserungen:

Beutefilter

neue Beutetruhenfächer

Ein Chronik-System, das Schatzsuchen dokumentiert und Meilensteine belohnt.

Diablo Immortal – Andariel kehrt zurück

Auch Diablo Immortal erhält 2026 bedeutende Inhalte. Im Rahmen der neuen Roadmap kehrt Andariel, die Herrin der Qual, ins Spiel zurück. Neue Kampagneninhalte, eine zusätzliche Zone und Kollaborationen mit anderen IPs ergänzen das Angebot.

Der Hexenmeister erscheint hier im Sommer 2026 und setzt in seiner Immortal-Variante stark auf Vizjerei-Magie und Dämonenkontrolle, zu denen auch der monströse Seelenverschlinger gehört. Im Mittelpunkt steht die taktische Kontrolle und die gezielte Dominanz im Kampfgeschehen.

Mit Lut Gholein kehrt zudem eine ikonische Stadt aus Diablo II zurück. Sie teilt die Stadt in zwei kontrastierende Bezirke auf – einen chaotischen Gewöhnlichen Bezirk und einen unheimlich-eleganten Hohen Bezirk, die die höllische Zerrüttung der Stadt widerspiegeln.

Diablo IV: Lord of Hatred – Mephistos Einfluss wächst

Diablo IV bekommt mit „Lord of Hatred“ die nächste große Erweiterung spendiert. Sie hat mit dem 28. April einen konkreten Termin und führt SpielerInnen zurück nach Sanktuario, wo sich der Einfluss Mephistos weiter ausbreitet.

Im Fokus der Erweiterung stehen neben neuen Quests, Charakteren und der mediterran inspirierten Region Skovos auch umfangreiche Systemanpassungen. Neue Endgame-Mechaniken wie die Kriegspläne erlauben anpassbare Aktivitätspfade und die Echos des Hasses bieten zunehmend intensive Gegnerwellen.

Hattrick für den Hexenmeister, der auch hier seinen Einzug feiern darf, allerdings in einer deutlich radikaleren Interpretation. Mit eisernen Ketten, Flammen und brutaler Höllenenergie verkörpert er eine aggressivere, verdorbene Form der Klasse. Demgegenüber steht der Paladin, der mit heiligem Licht gegen Mephistos Verderbnis kämpft.

Am 5. März um 23:00 Uhr deutscher Zeit will Blizzard mit einem weiteren Livestream die Fähigkeiten des Hexenmeisters im Detail vorstellen. Wer sich das komplette Spotlight ansehen möchte, findet den Stream auf den offiziellen Kanälen von Blizzard.

Hexenmeister Klassentrailer:

Bildmaterial: Blizzard