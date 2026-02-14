Jetzt ist es offiziell: Death Stranding 2 erscheint im März für PCs

Im Rahmen der großen „State of Play“ wurde es nun offiziell: Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März für PCs via Steam und den Epic Games Store. Zuvor hatte es bereits einige Hinweise dazu gegeben. Die PS5-Version war bereits am 26. Juni 2025 gestartet. Entwickelt wird das Spiel von Kojima Productions, veröffentlicht von Sony Interactive Entertainment.

PC-Features im Überblick

Entwickelt gemeinsam mit Nixxes Software bringt die PC-Version zahlreiche technische Verbesserungen mit, darunter Unterstützung für NVIDIA-, AMD- und Intel-Upscaler samt Frame Generation sowie unbegrenzte Bildraten. Ultrawide-Support bis 32:9 (inklusive 4K) wird ebenso geboten wie vollständige Maus- und Tastatursteuerung, DualSense-Integration und 3D-Audio-Unterstützung über Dolby Access, DTS Sound Unbound oder Windows Sonic.

Zum PC-Launch erhalten sowohl PC- als auch PS5-Spieler neue Modi und Features – Details dazu folgen im nächsten Monat. Wer sich mit einem PlayStation-Account anmeldet, bekommt Zugriff auf das PlayStation-Overlay inklusive Trophäen und Freundesliste sowie exklusive kosmetische Boni wie spezielle Rucksack-Patches und einen Anzug im PlayStation-Design.

Mit der PC-Version können Spieler erneut in Sams Rolle schlüpfen und Australien an das Chiral-Netzwerk anbinden – einen neuen Trailer gibt es auch. Eine spätere Veröffentlichung für Xbox darf ebenfalls erwartet werden. Zumal die Marke inzwischen Kojima Productions gehört. Der Vorgänger nahm diesen Weg, wenn auch erst nach fünf Jahren, ebenfalls.

Der neue Trailer:

