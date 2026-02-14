Im Zuge der jüngsten Ausgabe der Nintendo Partner Direct kündigte Konami Ganbare Goemon! Daishuugou an – eine Sammlung, die 13 Titel aus der Goemon-Reihe umfasst. Warum ihr davon nichts mitbekommen habt? Weil die Collection exklusiv im Rahmen der japanischen Direct-Ausstrahlung präsentiert wurde.

Die „Ganbare Goemon“-Spiele handeln von der gleichnamigen Figur und sind vor allem bekannt für ihren humorvollen Ton und ihre Parodien auf Popkultur und andere Videospiele.

Laut Ankündigung bietet die Sammlung neue Funktionen wie das Zurückspulen und Schnellspeichern, sowie Turbo- und Schnellfeuer-Tasten. Außerdem sind ein Musikplayer und eine Galerie mit den Anleitungen der einzelnen Spiele enthalten. Konkret umfasst die Sammlung folgende Titel:

Ganbare Goemon! Karakuri Journey (Family Computer / 1986)

Ganbare Goemon 2 (Family Computer / 1989)

Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ōgon Kiseru (Family Computer / 1990)

The Legend of the Mystical Ninja (Super Nintendo / 1991)

Mystical Ninja Starring Goemon (Game Boy / 1991)

Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihō (Family Computer / 1992)

Ganbare Goemon 2

Ganbare Goemon 3 (Super Nintendo / 1994)

Ganbare Goemon Kirakira Dōchū (Super Nintendo / 1995)

Go for it – Ebisumaru Trick Maze (Super Nintendo / 1996)

Ganbare Goemon: Kurofune Tō no Nazo (Game Boy / 1997)

Ganbare Goemon: The Tengu Party’s Counterattack (Game Boy / 1999)

Ganbare Goemon: Starry Sky Warriors Dynamites Appears!! (Game Boy Color / 2000)

Die Sammlung wird sowohl digital als auch physisch erhältlich sein. Konami plant außerdem, in Japan eine limitierte Edition mit physischen Inhalten anzubieten. Der große Haken: Bis dato scheint es, als würde Konami eine Veröffentlichung außerhalb Japans nicht anstreben – dort erscheint die Sammlung am 2. Juli für PlayStation 5, Switch und Steam. Fans mit Japanisch-Kenntnissen müssen also voraussichtlich auf einen Import ausweichen.

Der Trailer:

via VGC, Bildmaterial: Ganbare Goemon! Daishuugou, Konami