Project Windless wird ein Singleplayer-RPG, basierend auf einer koreanischen Romanreihe

Publisher-Größe KRAFTON hatte bei der State of Play die Gelegenheit, Project Windless vorzustellen. Das neue Open-World-Action-RPG spielt in einem Fantasy-Universum, basierend auf der Romanreihe „Die Legende vom Tränenvogel“ von Lee Yeong-do und wird ein Singleplayer-Abenteuer.

Project Windless wird mit der Unreal Engine 5 von KRAFTON Montréal Studio entwickelt und will eine filmgleiche Erzählung mit spannenden Kämpfen und beeindruckenden Echtzeit-Schlachten kombinieren. So weit, so Marketing.

Das Spiel zeichnet sich demnach durch „eine nichtlineare Struktur aus, in der die Entscheidungen der Spieler, aber auch ihre Kämpfe, Erkundungen und Interaktionen mit den Fraktionen, die bestehenden Allianzen der Welt und ihren gesamten Konflikt beeinflussen.“

Project Windless basiert zwar auf den koreanischen Romanen von Lee Yeong-do, adaptiert sie aber nicht direkt, sondern spielt tatsächlich etwa 1.500 Jahre vor der ursprünglichen Geschichte. Ihr schlüpft in die Rolle des „legendären Kriegers und Heldenkönigs der Rekon, einer Rasse aus hochgewachsenen humanoiden Vogelwesen, die für ihre überwältigende Stärke und ihren unerschütterlichen Kampfgeist bekannt ist“.

Wie viel Musou ist drin?

Das Gameplay hat etwas von „Musou“, ohne so genannt zu werden. „Das Herzstück von Project Windless ist Mass Technology. Mithilfe dieser Technologie können Tausende von Soldaten und riesige Kreaturen in Echtzeit auf dynamischen Schlachtfeldern aufeinanderzutreffen“, heißt es. Der Trailer zeigt: tatsächlich seht ihr euch teilweise einzelnen, aber teilweise auch Dutzenden Gegnern gleichzeitig gegenüber.

KRAFTON scheint wichtig: „Project Windless ist als Singleplayer-Erlebnis ohne Multiplayer- oder Live-Service-Komponenten konzipiert.“ Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung für PCs und Konsolen, wobei die PS5 aus offensichtlichen Gründen schon bestätigt ist.

Der erste Trailer:

Entwicklertagebuch:

Bildmaterial: Project Windless, KRAFTON