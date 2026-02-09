Über 60 Minuten PlayStation-News: „State of Play“ findet noch in dieser Woche statt

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Sony kündigt eine neue „State of Play“ für den 12. Februar um 23:00 Uhr deutscher Zeit an – damit am gleichen Datum wie im Vorjahr. Die Show soll über 60 Minuten laufen.

Fokus auf PS5, Indies und Third-Party

Sony verspricht „eine Stunde News und Updates zu Spielen von Entwickler aus aller Welt“ sowie eine kreative Auswahl spannender Titel aus vielen verschiedenen Studios. Der Schwerpunkt liegt auf Indie- und Third-Party-Spielen, ergänzt durch einzelne Updates von PlayStation-Studios-Teams.

Die State of Play wird live auf YouTube und Twitch übertragen und ist auf Englisch. Inhaltlich hält sich Sony noch bedeckt – Spekulationen gibt es bereits viele.

Hideo Kojima gießt selbst schon Öl ins Feuer: Auf Twitter teilte er ein Foto seines Schreibtischs, auf dem offenbar an einem neuen Trailer gearbeitet wird. Fans rätseln nun, ob es sich um Death Stranding 2 handeln könnte – möglicherweise mit Blick auf eine PC-Version – oder ob Kojima stattdessen neue Informationen zu „OD“ vorbereitet.

Natürlich wären auch Informationen zu letzten Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII, Wolverine oder Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet möglich. Man darf gespannt sein. Was erhofft ihr euch von der Präsentation?

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment