Über 60 Minuten PlayStation-News: „State of Play“ findet noch in dieser Woche statt

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Sony kündigt eine neue „State of Play“ für den 12. Februar um 23:00 Uhr deutscher Zeit an – damit am gleichen Datum wie im Vorjahr. Die Show soll über 60 Minuten laufen.
Fokus auf PS5, Indies und Third-Party
Sony verspricht „eine Stunde News und Updates zu Spielen von Entwickler aus aller Welt“ sowie eine kreative Auswahl spannender Titel aus vielen verschiedenen Studios. Der Schwerpunkt liegt auf Indie- und Third-Party-Spielen, ergänzt durch einzelne Updates von PlayStation-Studios-Teams.
Die State of Play wird live auf YouTube und Twitch übertragen und ist auf Englisch. Inhaltlich hält sich Sony noch bedeckt – Spekulationen gibt es bereits viele.
Hideo Kojima gießt selbst schon Öl ins Feuer: Auf Twitter teilte er ein Foto seines Schreibtischs, auf dem offenbar an einem neuen Trailer gearbeitet wird. Fans rätseln nun, ob es sich um Death Stranding 2 handeln könnte – möglicherweise mit Blick auf eine PC-Version – oder ob Kojima stattdessen neue Informationen zu „OD“ vorbereitet.
Natürlich wären auch Informationen zu letzten Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII, Wolverine oder Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet möglich. Man darf gespannt sein. Was erhofft ihr euch von der Präsentation?
Habe keine Erwartungen, aber hoffe halt dennoch irgendwie auch Part 3 ...
Vermutlich gibt's ein, zwei coole Indies und 15-20 Minuten Gameplay von einem Spiel, das mich null interessiert.
Da muss aber zumindest erwähnt werden: Das Spiel wurde noch nicht offiziell für PS5 angekündigt. Es wird 100% so kommen aber dennoch wird Microsoft es sich nicht nehmen lassen, den Titel trotzdem für seine eigenen Showcases zurückzuhalten. Ich denke, es wird eher der PC-Port zu Death Stranding 2.
Ich zucke bei Einer Laufzeit von 60 Minuten erstmal zusammen. Das ist ein riesiger Puffer, um diese Präsentation mit Luftlöcher zu füllen. Aber es wird unglaublich schwer werden, das Nintendo Partner Showcase noch einmal zu unterbieten, von daher.
Ich befürchte leider ebenfalls, dass Marathon hier einiges an Spotlight einheimsen wird.
Ansonsten, ich weiß nicht, was man da bringen könnte. Bei Square Enix gehe ich irgendwie nach wie vor nicht davon aus, dass man irgendwas von den wirklich großen Titeln zeigen wird, die noch ausstehen.
Resident Evil 9 vielleicht mit nem letzten großen Trailer vor Release und ner spielbaren Public-Demo? Irgendwas vorhin davon gelesen, dass die Store-Page zu Wolverine wohl angepasst wurde? Auch da könnte was im Gange sein.
Einschalten werde ich wohl dennoch. Aber kommentieren werde ich es auch nur noch, wenn was interessantes für mich dabei ist. Und alle so: Thank God!
Was ich mich erhoffe zu sehen
- Endlich Neues zu DragonQuest XII
- FF7 R III
- Drakengard Remakes/4
- Trailer zu Armed Fantasia mit endlich Release Termin, weil man nen Publisher hätte
- Trailer zu Threads of Time mit neuen Material
- Star Ocean 3 Remake/Remaster
- Breath of Fire Reboot/ Remakes von 1-4
- Alundra Remaster von Teil 1 / Alundra 3 oder irgendwas als spiritueller Nachfolger
- Jade Cocoon Remaster/ 3
Natürlich eins unrealistischer, als das andere, aber man darf ja hoffen
Star Ocean 3 hatte bereits ein Remaster und spielt sich wunderbar auf PS5.
Ein neues Star Ocean wäre natürlich ENDGEIL!!
Alles andere ist mir langsam echt Latte geworden.
Naja ok.. vlt doch..
Meine Träume 🤨
Star Ocean 7
Wild Arms 4 + 5 (digital)
The Last Remnant 2
Xenosaga Remaster (Bandai Namco)
Grandia HD Collection 2 (3 + Extreme)
Ich vermute Folgendes wird angekündigt/gezeigt:
-Saros Gameplay
-Marathon
-Wolverine (mit einem cringigen Trailer wie davor)
-halbcooles Indie-Games, was auch in 5 Jahren nicht das Licht der Welt erblicken wird und jeder vergessen wird (hab den Titel schon vergessen, welche ich als Referenz hier nutze)
-Updates zu Gran Turismo oder MLB
-Project Awakening (das Ding von Cygames aus dem Jahr 2019)
-Crimson Desert Gameplay?
-Marvel Toukan und und Charakterankündigungen dazu
-Kingdom Come Remaster
-Black Flag Remaster
-Remaster
-Aspyr Remaster, was wieder einen Backlash bekommen wird und die Entwicklung auf 1-2 Jahre verschoben wird
-da Nintendo Hades 2 Deal hat, wird Sony Slay the Spire 2 Deal haben
-GTA Trailer mit Ankündigung, dass es im Sommer weitere Trailer gibt
-Call of Duty Timothy Chalamata Skin
-Halo Remake Trailer
-das andere Horizon Multiplayer-Titel
-Neil Druckmann Game Trailer
-Sony-Titel Remake von den Demon Souls Remake Machern
--
was ich eigentlich sehen möchte:
neues Wizardry Mainline Titel
dritter Teil vom Wolfenstein-Reboot