Neuer Protagonist, neue Stadt, altes Spielchen: Konami enthüllt erstmals Silent Hill Townfall

Silent Hill: Townfall entsteht in Kollaboration mit Annapurna Interactive. Das wissen wir schon 2022, als es beim großen „Silent-Hill-Neustart“ enthüllt wurde. Nach Silent Hill f ist nun der Weg frei für „Townfall“ und Konami präsentierte es in der nächtlichen Silent Hill Transmission erstmals.

Silent Hill: Townfall handelt von der Geschichte von Simon Ordell, der zurück auf die Insel St. Amelia gerufen wird – und zwar buchstäblich, von einer Frauenstimme über ein Funkgerät. Er findet sich in einem Städtchen wieder, das wie gemacht für „Silent Hill“-Fans scheint.

Simon, offensichtlich frisch aus dem Krankenhaus entlassen, soll und will die Dinge in St. Amelia in Ordnung bringen, was immer das auch bedeutet. Nachdem die erste Hälfte des Trailers ziemlich ruhig und melancholisch ist, erwartet euch in der zweiten Hälfte ein Ausblick auf den psychologischen Horror von Silent Hill: Townlfall.

Simon dringt tiefer in die seine Verbindung zu diesem Ort vor, entdeckt Fragmente seiner Vergangenheit und hält sich mit einer begrenzten Auswahl an Waffen und Werkzeugen die seltsamen Viecher vom Leib.

Narrative Rätsel und hektische Kämpfe vor einer isolierten, von Schottland inspirierten Kulisse im Jahre 1996 sind versprochen. Noch 2026 soll Townfall für PlayStation 5 und PCs erscheinen! Gespannt?

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Silent Hill: Townfall, Konami, Annapurna Interactive, Screen Burn Interactive