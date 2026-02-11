Square Enix kämpft mit sinkenden Umsätzen, kann die Gewinne aber leicht steigern

Square Enix kämpft in den letzten Jahren an mehreren Fronten: Neue Spiele verkaufen sich gelegentlich nicht wie geplant, auch Mobile- und MMO-Titel stagnieren. Dazu wird die Fanbasis älter und kauft weniger Spiele, besonders bei Final Fantasy wird das langsam zum Problem.

Auch 2025 kämpfte Square Enix mit sinkenden Einnahmen. Der Rückgang der Nettoumsätze wird auf fehlende Einnahmen aus neuen Titeln zurückgeführt. Das Betriebsergebnis ist allerdings dank starker Verkäufe von Katalogtiteln, also ältere, etablierte Spiele aus dem eigenen Portfolio, um 39 Prozent gestiegen.

Neue Titel verkauften sich 2025 schlecht, alte Titel dafür umso besser

Der Nettoumsatz ist insgesamt um 13,3 Prozent gesunken und steht damit 2025 bei 215,4 Milliarden Yen, also etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 717 Millionen US-Dollar auf den Kernbereich der Videospiele, die Sparre Digital Entertainment: Mit 717 Millionen US-Dollar (112,3 Milliarden Yen) trifft der Umsatzeinbruch von 23,7 Prozent diesen Bereich aber besonders stark.

Trotz des gesunkenen Umsatzes bleibt jedoch dank der Katalogtitel der Gewinn stabil bei 25,6 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 163,4 Millionen US-Dollar. Im MMO-Segment gingen sowohl Nettoumsatz als auch operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr zurück – diesem lag noch der Launch von Final Fantasy XIV: Dawntrail.

Auch im Bereich Spiele für Smartphones und PC-Browser meldete Square Enix erneut einen Rückgang der Nettoumsätze, was auf die Schwäche bestehender Titel zurückgeführt wird. Allerdings habe sich das operative Ergebnis durch eine Diversifizierung der Zahlungsmethoden verbessert, so das Unternehmen.

Trotzdem wird mehr Gewinn prognostiziert

Square Enix hat seine konsolidierte Finanzprognose für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2026 endet, angepasst. Die Ergebnisse der ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres lagen bereits über den ursprünglichen Erwartungen. Einen besonderen Anteil daran hat die Sparte Rights & Properties, welche sich um Lizenzeinnahmen kümmert. Hier dürfte der große Erfolg der Magic-Kollaboration mit hereinspielen.

Während die Umsatzprognose von 1,7 Milliarden US-Dollar (280 Milliarden Yen) unverändert bleibt, erwartet Square Enix nun einen Gewinn von 351 Millionen US-Dollar (55 Milliarden Yen) statt der zuvor prognostizierten 261,7 Millionen US-Dollar (41 Milliarden Yen).

via Games Industry, Square Enix, Bildmaterial: Square Enix