Zelda-Lookalike erhält jetzt den dritten Teil, aber es gibt wie bei den Vorgängern einen Haken

2013 erschien Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas und damit nahm die „Oceanhorn“-Serie ihren Anfang, die vor allem mit Zelda-Vergleichen auf sich aufmerksam machte. Gameplay und Grafik sind von der Zelda-Reihe, allen voran The Wind Waker und A Link to the Past inspiriert.

Jetzt kündigten Cornfox & Bros. mit Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea die neueste Fortsetzung an. Wie schon die beiden Vorgänger wird die Veröffentlichung dabei zunächst für Mobilgeräte erfolgen. Beide Vorgänger erschienen später auch für Konsolen.

Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea knüpft an die Ereignisse des Vorgängers an und spielt tausend Jahre später. In einer neuen Ära navigiert ihr durch das tückische Schattenmeer, begleitet von Em, der berüchtigten Technopiratin, und der rauen Crew der Warlock’s Revenge.

Mit der Unterstützung bekannter Gesichter stellt ihr euch den Gefahren des Schattenmeeres und spürt den verlorenen Gott auf, um mit den Menschen von Red Town eine Zukunft aufzubauen.Spielerisch wie auch optisch scheint Oceanhorn 3 an seine Vorgänger – und damit an seine Inspirationen – anzuknüpfen.

Am 5. März erscheint Oceanhorn 3 für Apple Arcade. Oceanhorn 2 bekam nach etwa einem Jahr die Switch-Version und später weitere Konsolenversionen spendiert. Diesen Zeitrahmen sollte man wohl angesichts der Apple-Exklusivität auch diesmal mindestens ansetzen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea, Cornfox & Bros.