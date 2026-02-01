Das war … Kalenderwoche 5/2026

Ein unschönes Gerücht zu Grand Theft Auto VI, eine Spezialausgabe von Nintendo Direct sowie einige Neuankündigungen haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Wie immer zeigen wir euch auch noch die spannendsten Videos der Woche. Zum Schluss haben wir dann noch je ein Review und Preview sowie die Februar-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Im November soll Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series) erscheinen, wenn es denn dabei bleibt. Zunächst soll die Veröffentlichung jedoch nur digital erfolgen, um Spoiler zu vermeiden. Das besagen jedenfalls aktuelle Gerüchte. Die physische Version soll dann später noch folgen.

Bei einer neuen Spezialausgabe von Nintendo Direct ging es exklusiv um Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch). Neben vielen Eindrücken nannte man mit dem 16. April auch den Veröffentlichungstermin.

Mittlerweile ist das neue School-RPG von Compile Heart als Villion: Code (PS5, PS5, Switch, Switch 2) enthüllt. Hier sind mehrere Atlus-Veteranen am Werk. Mit Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi (Switch) kehrt ein bekannter Designer zurück, aber auch mit KI-Unterstützung. Auch aus China gab es spannende Neuankündigungen, nämlich das Singleplayer-Action-RPG Genigods: Nezha (PS5, PC) sowie das rundenbasierte Wuxia-RPG On the Edge (PC). Bei Sonic Terror (PC) gibt es keine blauen Igel, dafür aber Musik gegen Aliens. Noch im Februar gibt es mit Reigns: The Witcher (PC, Mobil) eine spannende Kollaboration. Im Mai folgt dann Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (PS5, Switch 2, PC), hierzulande jedoch nur für Konsolen.

Mit einem neuen Trailer hat sich Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) zurückgemeldet. Nächste Woche könnt ihr euch in Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) stürzen, zunächst gab es aber noch Teil 2 und Teil 3 des Abenteuertagebuchs. Ebenfalls in den kommenden Tagen steht My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) an, mit letzten Trailern wurde die Werbetrommel gerührt. Bei Tales of Berseria Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) gehörte die Bühne Magilou. Der Übersichts-Trailer stand bei Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) an und Square Enix geht mit Killer Inn (PC) in den Early Access.

Bei Blizzard stehen spannende Wochen bevor mit mehreren Ankündigungen. Gestartet ist inzwischen der kostenlos spielbare 3v3-PvP-Raid-Shooter Highguard (PS5, Xbox Series, PC). Letzte Aufwärmübungen standen mit TV-Spots zu Mario Tennis Fever (Switch 2) auf dem Programm. Den konkreten Veröffentlichungstermin erfuhren wir zu Scott Pilgrim EX (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) und bei Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) kamen die Entwickler zu Wort. Mit angepasstem Inhalt für Nintendo-Konsolen ist Dispatch nun erhältlich. Ab sofort spielen könnt ihr auch das Cozy-Game Halcyon Days at Taoyuan (PC). Zu den Virtual-Boy-Spielen für Nintendo Switch Online gehören sogar unveröffentlichte Titel.

Neue kostenlose Inhalte warten seit kurzem bei Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) auf euch. Am 6.2. stellt Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) auf Version 2.6, einen Tag vorher gibt es ebenso neue Inhalte für Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil). Auch in Kirby Air Riders (Switch 2) könnte sich ein erneuter Blick lohnen, gibt es doch neue Features. Bei Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) sind die Inhalte zu Dirge of Cerberus mittlerweile verfügbar, außerdem könnt ihr Cloud und Sephiroth bald selbst zusammenbauen. Square Enix nennt das Structure Arts. Aus dem fernen Japan gibt es Eindrücke aus dem PokéPark Kanto, welcher nächste Woche seine Tore öffnet. Zu einem Fan-Projekt zu

Schließlich kommen wir noch zu den eingangs versprochenen Reviews und Previews von JPGAMES! Leider nicht überzeugen konnte uns dabei Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), das Soulslike erlaubt sich zu viele Patzer. Die neue offene Welt bietet zu wenig, das Kampfsystem hat Raum für Kreativität und Experimentierfreude und der Soundtrack ist grandios.

Noch knapp einen Monat bis Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC)! Wir konnten den Titel bereits drei Stunden anspielen und waren sehr angetan. Mit Horror- und Action-Abschnitten gibt es das Beste aus den letzten zehn Jahren der Reihe.

Die Neuerscheinungen im Monat Februar 2026 legen uns einiges vor die Controller. Unsere Liste ist lang und hochkarätig besetzt. Mario Tennis, Nioh, Resident Evil, Dragon Quest, Yakuza, Ys und natürlich auch Tales of sorgen für Highlight nach Highlight.