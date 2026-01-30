Jede Menge Jobs: Dragon Quest VII Reimagined stellt euch die neuen Berufungen vor

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag. Das erste „Abenteuertagebuch“ zu Dragon Quest VII Reimagined Square Enix schon im Dezember veröffentlicht, damals ging es vor allem um die Geschichte des Klassikers. Das zweite Video folgte erst vor wenigen Tagen, diesmal standen die Charaktere im Fokus.

„Dieses Mal sehen wir uns die neuen, verbesserten Berufungen an, mit denen du zum unangefochtenen Helden der Stunde wirst, … oder so ähnlich„, führt Square Enix zum dritten Abenteuertagebuch ein. Mal sehen, ob bis zum 5. Februar noch ein weiteres folgt.

Fans dürfen sich auf eine „neu interpretierte Geschichte mit einzigartigen, handgefertigten Charakteren“ freuen. Auch visuell wird das Spiel natürlich kräftig angepackt, der neue Stil soll dabei an ein „lebendiges Diorama“ erinnern. Eine Demo ist übrigens seit Januar verfügbar. Euren Spielstand könnt ihr in die Vollversion übertragen, darüber hinaus erwartet euch für das Spielen der Demo das „Day Off Dress“ von Maribel als Bonus.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.

Das dritte Tagebuch:

Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive