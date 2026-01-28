Mit der Gitarre gegen Aliens: Das rundenbasierte Taktik-RPG Sonic Terror schickt euch auf Tour

Wie das Spielkonzept zustande kam, wollen wir vielleicht gar nicht so genau wissen, dennoch sieht Sonic Terror von Publisher Human Qube Games und Entwickler Book Burner Games durchaus interessant aus. In dem rundenbasierten Taktik-RPG ist die Gitarre eure Waffe und die Musik die einzig wirksame Magie gegen die außerirdische Parasiteninvasion, die ihr bekämpft.

In diesem Paralleluniversum der 80er tourt ihr als eine rebellische Rockband durch eine totalitäre Republik, die von Aliens mit Psi-Kräften überrannt wurde. Das einzige, wovor sie Angst haben, ist Musik. Und ihr seid die Letzten, die noch den Mut haben, zu spielen – das ist echter Punk. Deshalb beschließt ihr, auf eure letzte und wichtigste Tour zu gehen.

Die Aufgabe ist es nun, Konzerte zu spielen und die Welt mit deiner Magie zu erlösen. Wenn ihr die Musik nicht gut behandelt, erlöst sie jedoch vielleicht sogar euch. Deshalb ist es wichtig, die Bandmitglieder bei Kraft und Laune zu halten, ihnen bei ihren Problemen zu helfen und sie unter möglichst wenig Alkoholeinfluss „auf die Bühne“ gehen zu lassen.

Das Spiel erscheint für PCs über Steam – Konsolenfassungen sind ebenfalls geplant. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt. Unten seht ihr den brandneuen Ankündigungstrailer. Lautsprecher an.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Terror, Human Qube Games, Book Burner Games