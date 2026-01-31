So schaurig-gut wie in diesem Unreal-Remake sah Lord Jabu Jabu’s Bauch aus Zelda noch nie aus

Das „ewige Projekt“ des Youtubers CryZENx erreicht einen weiteren Meilenstein: Er hat vor kurzem den dritten Dungeon aus Zelda: Ocarina of Time in einer öffentlichen Beta an den Start gebracht.

Seine Arbeit begann vor über zehn Jahren als Tech-Demo, damals noch auf Basis der älteren Unreal Engine. Auch wir berichteten bereits mehrfach über das visuell beeindruckende Projekt. Nun ist das Spiel auf die neueste Version der Unreal Engine 5.7 portiert und steht kurz vor der Fertigstellung des „Kind“-Abschnitts aus dem Zelda-Klassiker.

So schaurig-schleimig sah Lord Jabu Jabus Bauch noch nie aus

Ocarina of Time ist für seine dunkleren, angsteinflößenden Abschnitte bekannt – wir erinnern uns noch zu gut an Kakarikos Brunnen und Schattentempel neben dem Friedhof. Lord Jabu Jabus Bauch legt nicht nur auf der Karte nahe an diesen schaurigen Orten.

Schon damals wussten die fliegenden Elektro-Quallen, glitschigen Tentakel und schleimigen Magenwände eine beängstigende Stimmung zu erzeugen. Durch die neue Grafikpracht wirkt der gesamte Dungeon noch mal beklemmender, ohne allzu viel vom ursprünglichen Stil zu verlieren. Die Wände wirken nun wirklich organisch, lebendig und aus Fleisch – und unter uns, es wirkt ganz schön eklig, in einem großen Fisch zu kämpfen.

In der neuen Demo wurde der Dungeon leicht überarbeitet, um Frustrationen zu vermeiden. Auch die Gameplay-Mechaniken wurden leicht angepasst, damit sich Teile des Dungeons nicht zwangsweise mehrfach wiederholen. Die Demo ist über einen Link in der Videobeschreibung herunterladbar.

Begeisterte Fans und rechtliche Hürden

Die Reaktionen auf CryZENx’ Arbeit sind seit jeher entsprechend überwältigend positiv. Viele Fans verfolgen das Projekt seit Jahren und unterstützen den Entwickler sogar finanziell über Patreon. Ein gefährliches Unterfangen, denn spätestens wenn Geld im Spiel ist, hört bei Nintendo die „Fan-Liebe“ auf.

Oft genug auch schon eher. CryZENx schreibt wohl auch deshalb auf seiner Patreon-Seite, dass es sich beim Gezeigten nicht um fertiggestellte Spiele handelt und nichts ohne die Erlaubnis von Nintendo vervollständigt würde.

Es ist nicht das erste „Ocarina of Time“ in der Unreal Engine 5. Auch YouTuber RwanLink versuchte sich bereits, beschränkte sich dabei aber nur auf Videos und keine spielbare Version. Hier seht ihr Kakariko Village in seiner Interpretation!

Das neue Video:

via GameRant, Bildmaterial: CryZENx