Inklusiver: Nintendo löst im neuen „Tomodachi Life“ ein zehn Jahre altes Versprechen ein

Heute um 15:00 Uhr lief die rund 20-minütige Nintendo Direct zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Durch die Präsentation führte Yoshiaki Koizumi – natürlich stilecht als Mii. Wir blicken zurück auf die Präsentation und haben die Details für euch zusammengefasst.

Miis erstellen und Insel mit Leben füllen

Im Mittelpunkt steht erneut das Erstellen der Miis. Wie gewohnt könnt ihr euch selbst, Freunde oder frei erfundene Charaktere anlegen – entweder komplett von Hand oder über ein „Prompt“-System. Auch die bekannte, bewusst schräge Sprachausgabe ist wieder mit dabei.

Das Spiel wird auch gleichgeschlechtliche Beziehungen und nicht-binäre Charaktere enthalten und damit Nintendos mehr als 10 Jahre altes Versprechen einlösen, zukünftige Tomodachi-Spiele inklusiver zu gestalten. Als Tomodachi Life einst für 3DS erschien, gab es um das Thema eine größere Kontroverse und eine unglückliche PR seitens Nintendo, woraufhin das Versprechen erfolgte.

Gestartet wird im neuen „Tomodachi Life“ auf einer leeren, trostlosen Insel, die erst durch neue Bewohner zum Leben erwacht. Je mehr Miis einziehen, desto weiter entwickelt sich auch die Infrastruktur. Anfangs herrscht noch Funkstille zwischen den Miis, doch mit der Zeit entstehen Freundschaften, Beziehungen – und natürlich jede Menge absurde Situationen.

Alltag, Einrichtungen und Kreativität

Die Zeit läuft wie in der echten Welt weiter, während eure Inselbewohner ihren Beschäftigungen nachgehen. Zur Verfügung stehen zahlreiche Einrichtungen: Supermarkt, Boutique, Nachrichtenstudio, Renovierungszentrum, Fotostudio und ein Insel-Designzentrum, mit dem ihr Dekorationen, Pflanzen, Zäune und sogar die Größe der Insel anpassen könnt. In der Werkstatt lassen sich zudem eigene Designs ins Spiel bringen.

Bis zu acht Miis können in einem Haus zusammenleben – Langeweile ist also ausgeschlossen. Jede Figur bringt dabei ihre ganz eigenen Eigenarten mit, die es zu entdecken und zu managen gilt.

Die wichtigste Information zum Schluss: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erscheint am 16. April 2026 für Nintendo Switch. Das Spiel ist natürlich auch auf der „Switch 2“ spielbar, konkrete Vorteile oder Verbesserungen wurden jedoch nicht genannt. Wer möchte, kann sich die komplette Präsentation weiter unten ansehen:

Die Tomodachi-Direct:

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo