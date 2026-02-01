Trails in the Sky 2nd Chapter: Neuer Trailer von der Taipei Game Show

Nachdem das Remake des ersten Teils von Trails in the Sky bei Fans und Kritikern sehr gut ankam und sich auch kommerziell stark zeigte, dürfen sich Fans bereits im Herbst auf Nachschub freuen. Jetzt legt Falcom nach und meldet sich mit einem neuen Trailer zurück.

Neuer Trailer auf der Taipei Game Show

Dass Trails in the Sky 2nd Chapter als Remake erscheinen wird, ist bereits seit Dezember offiziell bestätigt und für Spieler des ersten Teils ohnehin keine große Überraschung. Im Rahmen der Taipei Game Show präsentierte Falcom jetzt neues Bewegtbildmaterial, das einen frischen Blick auf das Projekt erlaubt.

Der Trailer enthält Spoiler. Seid also gewarnt! Er stellt die spielbaren Charaktere des 3D-Remakes ihren ursprünglichen Versionen aus „The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC” gegenüber.

2nd Chapter bietet wie das Remake des Erstlings eine vollständig neue 3D-Grafik und verbessertes Gameplay. Es gibt eine aktualisierte englische und japanische Sprachausgabe. Auf allen Plattformen gibt es eine neue, deutschsprachige Lokalisierung. Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint im Herbst für PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2 sowie PCs via Steam.

Der Special Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom