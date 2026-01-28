Zwei der beliebtesten japanischen Horror-Franchises machen bald gemeinsame Sache

Der PS2-Klassiker Fatal Frame II: Crimson Butterfly bekommt demnächst ein Remake. Das Spiel mit dem passenden Namen Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake* dreht sich einmal mehr um die Zwillingsschwestern und die Camera Obscura.

Der PS2-Klassiker wird um neue Gameplay-Elemente, zusätzliche Schauplätze und frische Nebenstorys ergänzt. Damit ihr euch selbst von der Qualität des Remakes überzeugen könnt, veröffentlichen Koei Tecmo und Team Ninja am 5. März eine Demo zum Spiel bei Steam, für PS2, Switch 2 und Xbox.

Koei Tecmo verspricht eine „eine komplette Überarbeitung des Originalspiels. Grafik und Ton wurden ebenso verbessert wie die zentralen Spielsysteme und die Steuerung“. Weiterhin können wir unsere Zwillingsschwester Mayu endlich an die Hand nehmen!

Die sogenannte „Camera Obskura“ zieht mit jedem Bild, in dem der Geist möglichst lange fokussiert und gut getroffen wird, Energie ab, bis er schließlich von einem ablässt. Obendrein kann das magische Gerät Unsichtbares sichtbar machen und Geheimnisse aufdecken. Daher ist die Kamera auch zentral für viele Rätsel.

Kollaboration mit Silent Hill

Zusätzlich wurde auch eine Kollaboration mit Silent Hill f angekündigt. Damit finden zwei der beliebtesten japanischen Horror-Franchises zusammen. Kostüme für die Zusammenarbeit werden in einem zukünftigen Update als kostenloser herunterladbarer Inhalt hinzugefügt, weitere Details folgen in den kommenden Wochen.

Damit ihr heute auch neue Einblicke bekommt, gibt es einen neuen Trailer mit Musik der bekannten Künstlerin Tsuki Amano. Sie steuert den Song „Utsushie“ bei, der in einer neuen Endsequenz gespielt wird. Im Trailer bekommen wir eine Kostprobe.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, Team Ninja, Koei Tecmo